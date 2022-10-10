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Corben Henry
Head of Customer Incident Response, Fastly
Corben es el Head of Customer Incident Response de Fastly y trabaja con personal de ingeniería y de soporte al cliente de todo el mundo para ofrecer información actualizada y una comunicación transparente cuando ocurren incidentes. Para cumplir con su cometido, gestiona las herramientas que componen la página de estado y es el responsable de los procesos de advertencias de servicios de Fastly. Entró en la empresa en 2019, pero antes trabajó como Quality and Compliance Manager en Arrow Electronics, INC., donde creó e implementó un programa de gestión de la calidad y cumplimiento de la cadena de suministro que estaba certificado en todo el mundo.
Presentamos la renovada página de estado de Fastly
La página de estado de Fastly presenta un nuevo diseño y mejores funcionalidades, como información sobre más productos y un mayor número de preferencias acerca de la visión de cliente, suscripciones y notificaciones.