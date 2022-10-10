Corben es el Head of Customer Incident Response de Fastly y trabaja con personal de ingeniería y de soporte al cliente de todo el mundo para ofrecer información actualizada y una comunicación transparente cuando ocurren incidentes. Para cumplir con su cometido, gestiona las herramientas que componen la página de estado y es el responsable de los procesos de advertencias de servicios de Fastly. Entró en la empresa en 2019, pero antes trabajó como Quality and Compliance Manager en Arrow Electronics, INC., donde creó e implementó un programa de gestión de la calidad y cumplimiento de la cadena de suministro que estaba certificado en todo el mundo.

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