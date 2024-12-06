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Presentamos la renovada página de estado de Fastly

Corben Henry

Head of Customer Incident Response, Fastly

ProductoSeguridadRendimientoPlataforma

Resumen previo

Nos complace presentar la nueva página de estado de Fastly, con un nuevo diseño y una mayor funcionalidad.

Espera, ¿qué es la página de estado?

Para garantizar la máxima seguridad y un óptimo rendimiento para nuestros clientes, Fastly supervisa en todo momento el estado de su red mundial y todos los servicios relacionados. Si se programan tareas de mantenimiento u ocurre algún evento que afecta al rendimiento, se publica un mensaje en la página de estado de Fastly: www.fastlystatus.com.  

¿Qué ha cambiado?

El anterior diseño de la página de estado ha cumplido con Fastly y nuestros clientes, pero al ir añadiendo productos, servicios y partners al ecosistema de Fastly, Inc., nos hemos replanteado la experiencia de uso de la página y hemos intercambiado impresiones con algunos clientes, lo cual nos ha llevado a los importantes cambios que presentamos hoy.

La actualización de la página de estado de Fastly incluye las siguientes mejoras:

  1. Ahora, la página de estado de Fastly ofrece información sobre los productos y servicios de nuestras adquisiciones, Signal Sciences y Fanout.

  2. Los estados de los servicios y los centros de datos de Fastly están divididos por nuestras categorías de producto: Network Services, Security, Compute y Observability.

  3. Se han mejorado las opciones de suscripción a servicios para que los clientes tengan varias opciones de preferencias de notificación: por servicio, región y nivel de impacto.

Además, nos hemos cuidado de pasar todo el historial de incidentes de nuestras antiguas páginas de estado, para que tengas una visión completa a unos pocos clics, en un formato intuitivo y más personalizable que nunca.

Al detalle 

Al ponernos a rediseñar la página de estado, tuvimos en mente tanto los últimos cambios por los que ha pasado la empresa como las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Así, la nueva página de estado comprende todos los productos y servicios de Fastly, incluidos Fanout y Signal Sciences.

Además, el nuevo diseño de la página te da la información más importante para que puedas tomar las decisiones oportunas con la máxima rapidez. Ahora, saltan a la vista los indicadores de estado y la información de incidentes de mayor calado para ti, y puedes filtrarlo todo en la página de estado para ver solo lo que quieras.

Hemos implementado desgloses de estado por tipos de producto de Fastly (Network Services, Security, Compute y Observability), así como por producto, región y servicio.

Nuevas opciones de suscripción

Ahora puedes suscribirte a alertas de incidentes de los productos, regiones y servicios que te atañen, sin por ello dejar de lado las opciones más generales de suscripción a todos los componentes de la página de estado.

Si ya recibes alertas de la página de estado, el 14 de noviembre de 2022 te suscribiremos automáticamente a los mismos productos que ya habías elegido con el sistema anterior, así como a las alertas correspondientes por SMS mediante operador externo.

¿Quieres cambiar algo de tu suscripción actual? ¡Adelante! Basta con hacer clic en el botón de «Manage Subscription» al pie de la notificación de nueva suscripción que recibirás cuando importemos tus preferencias, el 14 de noviembre. La pantalla de «Manage Subscription» te permite, en cualquier momento, suscribirte a todos los componentes, ir añadiendo alertas de nuevas regiones, desapuntarte de alertas o realizar cambios en las suscripciones.

Además, las nuevas preferencias de notificaciones que enumeramos a continuación te dan más formas de personalizar tu experiencia y controlar los tipos de alertas que recibes:

  • Incident: productos o servicios interrumpidos, con funcionalidad limitada o fuera de servicio.

  • Scheduled Maintenance: notificación de mantenimiento programado para que el cliente esté al corriente y/o tome las medidas oportunas para evitar toda consecuencia negativa.

  • Informational: artículos que pueden ser de interés al compartir investigaciones de prevención o información general acerca de productos de Fastly, la red, periodos obligados sin cambios, etc. 

Una página de estado de primera

Somos conscientes de que precisas estar al tanto del estado del sistema y de la respuesta ante incidentes, tanto como necesitas que Fastly actúe con celeridad a la hora de identificar, investigar y aportar soluciones estables a los problemas que surjan. Con el nuevo diseño de la página de estado, esperamos que lo tengas más fácil que nunca para encontrar la información que te importa. Te invitamos a explorar el nuevo diseño y ajustar a tus necesidades las preferencias de suscripción. 

Nota: el periodo inicial de lanzamiento, del 10 de octubre al 14 de noviembre, servirá como demostración de la página para que los clientes vean los cambios antes de que se implementen de forma definitiva. Durante este tiempo, nuestras actualizaciones de estado se importarán mediante conexión por API y tendrán el mismo aspecto y comportamiento de la página definitiva, sin que por ello los clientes reciban notificaciones dobles. El 14 de noviembre, importaremos toda la información de suscripción y lanzaremos la versión definitiva.

Si tienes preguntas sobre las suscripciones de la página de estado o sobre la página en sí, ponte en contacto con tu equipo de Technical Account o con support@fastly.com. Agradecemos enormemente a todos los clientes su confianza, día tras día, en los servicios de Fastly.

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