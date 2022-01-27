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Equipo de Customer Enablement
Fastly
El equipo de Customer Enablement se encarga de diseñar, desarrollar e implementar entornos de aprendizaje digital pensados para nuestros clientes, con el objetivo de potenciar aún más su formación. El equipo genera contenidos educativos que están orientados a los clientes, se basan en casos prácticos y estimulan la formación continua, el trasvase de habilidades a otros campos y la innovación con Fastly. Integrantes del equipo: – Christine Bonthius, Manager, Customer Enablement – Ryan Cole, Technical Training Manager
Presentamos Fastly Academy: aprendizaje bajo demanda al alcance de la mano
Fastly Academy es nuestro nuevo centro de aprendizaje bajo demanda. Contiene módulos que se adaptan a todas las necesidades de aprendizaje y es una opción más que ponemos a tu disposición para ayudarte a trabajar —y a ampliar tus destrezas— como más te convenga.