El equipo de Customer Enablement se encarga de diseñar, desarrollar e implementar entornos de aprendizaje digital pensados para nuestros clientes, con el objetivo de potenciar aún más su formación. El equipo genera contenidos educativos que están orientados a los clientes, se basan en casos prácticos y estimulan la formación continua, el trasvase de habilidades a otros campos y la innovación con Fastly. Integrantes del equipo: – Christine Bonthius, Manager, Customer Enablement – Ryan Cole, Technical Training Manager

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