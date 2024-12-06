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Presentamos Fastly Academy: aprendizaje bajo demanda al alcance de la mano

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Nos complace anunciar que Fastly Academy, nuestro nuevo centro de aprendizaje bajo demanda, ya está disponible online y pasa a engrosar nuestra lista de recursos, junto con Developer Hub y Documentation Center. Fastly Academy proporciona módulos que se adaptan a todas las necesidades de aprendizaje y es una opción más que ponemos a tu disposición para ayudarte a trabajar —y a ampliar tus destrezas— como más te convenga

Tienes mucho contenido a tu disposición. Estos son los primeros pasos que debes seguir para empezar a usarlo:

1. Ábrete una cuenta

Como casi todo lo importante en la Red pasa por abrirse una cuenta, Fastly Academy no iba a ser una excepción. Para crear una, utiliza tu dirección de correo electrónico de empresa (también puedes vincular una dirección electrónica secundaria, como la que utilizas con tu cuenta Fastly para desarrolladores). La cuenta te servirá para iniciar sesión, confirmar por correo electrónico la inscripción en cursos y la finalización de estos así como para hacer un seguimiento de tus metas de aprendizaje en tu perfil. Hablando de tu perfil, este se encuentra en la esquina superior derecha de cualquier página de Fastly Academy; te permitirá actualizar los datos personales o visualizar tus metas de aprendizaje. 

Una vez que hayas iniciado sesión, la página de inicio de Fastly Academy te recibirá con un vídeo utilísimo —«Get Started»— que recomendamos que veas. Te explicamos qué contenidos puedes consultar, te damos consejos para navegar por los cursos y te contamos a qué recursos de soporte técnico podrás acceder a través de nuestro equipo de Customer Enablement. 

2. Tírate a la piscina 

Te sugerimos que hagas de Fastly Basecamp tu punto de referencia, sobre todo si te acabas de iniciar en Fastly o te estás empezando a familiarizar con la distribución de contenidos, la seguridad para aplicaciones web o la edge computing

En esta sección, te enseñamos los conocimientos básicos que te permitirán entender contenidos especializados y avanzados más adelante. Por ejemplo, la serie «Foundations of the Web» te explica lo esencial de la web, la distribución de contenidos y nuestra tecnología. Si Fastly es totalmente nuevo para ti, ábrete una cuenta para desarrolladores. Además, no te pierdas «Account Essentials», que te enseñará los entresijos de la gestión de cuentas. 

3. Explora los contenidos

Hemos clasificado los módulos de modo que se correspondan con las áreas del conocimiento de nuestros principales productos: distribución, seguridad y entorno informático, cada una de las cuales te permitirá conocer mejor nuestras ofertas de productos y saber qué utilidad tienen. 

Distribución
En esta sección, encontrarás módulos formativos que te explican lo siguiente: a) nuestras funciones de almacenamiento en caché y distribución de contenidos, y cómo aplicarlas para crear experiencias digitales rápidas y dinámicas para los usuarios finales; b) técnicas y funciones con las que optimizar el enrutamiento de una petición hacia tu origen; c) las subrutinas de Varnish Configuration Language (VCL) y d) cómo editar y gestionar los ajustes de tu servicio.  

Seguridad
En esta sección, centrada en la seguridad de redes y aplicaciones, se ofrece una amplia gama de contenidos relacionados con nuestras galardonadas soluciones de seguridad. También encontrarás módulos sobre cifrado TLS, arquitectura WAF, configuración de reglas, gestión, y muchos otros temas.  

Entorno informático
Compute@Edge es el nombre de nuestra plataforma informática sin servidores, que según Forrester es una herramienta líder en el mercado de la informática en el edge . En esta sección, encontrarás módulos que te explican los aspectos esenciales de su funcionamiento, las características que tiene y cómo puedes empezar a desarrollar. 

Entre las ventajas de diseñar en el edge están el abaratamiento de los costes de infraestructura, la posibilidad de escalar al instante y la mejora de los casos de uso más sensibles a la latencia. Cabe destacar, además, la capacidad de escalar desde el punto de vista geográfico sin tener que hacer inversiones en hardware o infraestructuras. Con el tiempo iremos ampliando esta sección para poder abarcar todos estos temas y muchos más.

Esto solo es el principio

Iremos modificando el contenido de los cursos en el futuro de modo que se incluyan actividades prácticas e interactivas a través de entornos virtuales y Fastly Fiddle. Además, si necesitas ayuda, podrás contar con el equipo de Customer Enablement en cualquier momento

Por último, te pedimos que completes el cuestionario que encontrarás al final de cada curso. Así, sabremos qué piensas de nuestros contenidos y qué cambiarías para mejorarlos o para hacer que te resulten más útiles. Tenemos ganas de saber qué diseño tienes entre manos.

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