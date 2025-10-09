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Daniel Axtens
Principal Engineer
Daniel Axtens es Principal Software Engineer en el equipo de Varnish. Vive en la mejor ciudad pequeña del mundo: Canberra (Australia). Tras trabajar principalmente en el kernel de Linux, se pasó al espacio de usuario y se unió a Fastly en 2022. Está particularmente interesado en el rendimiento y la fiabilidad dentro de bases de código establecidas, ¡y aún no ha asimilado del todo la idea de que tanta gente use su código todos los días!
Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura
Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema.