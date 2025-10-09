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Daniel Axtens
Principal Engineer
Daniel Axtens es Principal Software Engineer en el equipo de Varnish. Vive en la mejor ciudad pequeña del mundo: Canberra (Australia). Tras trabajar principalmente en el kernel de Linux, se pasó al espacio de usuario y se unió a Fastly en 2022. Está particularmente interesado en el rendimiento y la fiabilidad dentro de bases de código establecidas, ¡y aún no ha asimilado del todo la idea de que tanta gente use su código todos los días!
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Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura
Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema.