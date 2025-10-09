Daniel Axtens es Principal Software Engineer en el equipo de Varnish. Vive en la mejor ciudad pequeña del mundo: Canberra (Australia). Tras trabajar principalmente en el kernel de Linux, se pasó al espacio de usuario y se unió a Fastly en 2022. Está particularmente interesado en el rendimiento y la fiabilidad dentro de bases de código establecidas, ¡y aún no ha asimilado del todo la idea de que tanta gente use su código todos los días!

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