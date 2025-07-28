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Daniel Cummings
VP Media & Entertainment Group, Fastly
Daniel Cummings lidera la organización de ventas de medios de comunicación y entretenimiento de Fastly, donde crea asociaciones estratégicas con las principales marcas mundiales de contenido, juegos, medios y entretenimiento. Él impulsa soluciones colaborativas que distribuyen una infraestructura de borde de alto rendimiento en la nube, red de distribución de contenidos y experiencias digitales.
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Navegar por la paradoja privacidad-rendimiento
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