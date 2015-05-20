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Daniel McCarney
Security Engineer
Daniel McCarney es Security Engineer en Fastly y es un as de la criptografía, aunque no tanto del skate.
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FREAK no afecta a los servicios de Fastly
Fastly no es vulnerable a Logjam. Solo ofrecemos la variante de curva elíptica del intercambio de claves Diffie-Hellman (ECDHE), que es más segura, mientras que el mecanismo de intercambio de claves RSA lo reservamos para clientes que no admiten ECDHE. Dado que Fastly no ofrece opciones de conjuntos de cifrado de grado de exportación, ni tampoco el mecanismo de intercambio de claves Diffie-Hellman, nuestros servicios no se ven afectados.