Daniel McCarney

Fastly no es vulnerable a Logjam. Solo ofrecemos la variante de curva elíptica del intercambio de claves Diffie-Hellman (ECDHE), que es más segura, mientras que el mecanismo de intercambio de claves RSA lo reservamos para clientes que no admiten ECDHE. Dado que Fastly no ofrece opciones de conjuntos de cifrado de grado de exportación, ni tampoco el mecanismo de intercambio de claves Diffie-Hellman, nuestros servicios no se ven afectados.