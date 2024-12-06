Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear

Desde el lanzamiento de nuestro Developer Hub el pasado mes de mayo , hemos estado recopilando vuestros comentarios e implementando mejoras para poder ofreceros novedades que os permitan crear con más rapidez y de la forma que más os guste. Hoy os damos a conocer algunas de esas mejoras que os ayudarán a conseguirlo.

Presentación de los kits de inicio

Los nuevos kits de inicio son configuraciones de servicios integrales concebidas para usos comerciales específicos. Muchos clientes de Fastly, por ejemplo, distribuyen sitios web estáticos desde proveedores de cubos como Amazon S3 o Google Cloud Storage, así que disponemos de un kit de inicio para eso. Puedes utilizar el código de los kits de inicio para rellenar una configuración inicial de servicio en nuestro entorno informático sin servidores Compute (solo tienes que escribir fastly compute init en tu terminal local) y después modificarla según tus necesidades.

Independientemente de cómo sea tu sitio web o aplicación, deberías acudir en primer lugar a la sección de los kits de inicio en busca de alguna plantilla que te permita empezar con buen pie.

Presentación de las demos

Además de los nuevos kits de inicio, también presentamos las demos : aplicaciones de ejemplo reales que pueden utilizarse y que se ejecutan en Fastly. Con Compute, ahora es fácil enviar peticiones de API desde el edge y montar el HTML a partir de plantillas para devolverlo al usuario final. Tenemos el ejemplo de nuestro compañero Pablo, que creó una demo increíble utilizando la API de weather.com, la geolocalización de Fastly y una plantilla de código abierto para generar una aplicación web de previsión meteorológica que se ejecuta totalmente en el edge.

Un problema que sí tienen las demos pulidas es que no suelen ofrecerte visibilidad de lo que ocurre entre bambalinas, y por eso quisimos exponer su funcionamiento interno mediante un flujo de registros en tiempo real procedentes del servicio de Fastly que aloja la demo. Todas nuestras demos iniciales lo incluyen, y esperamos ofrecerlo también en todas las demos futuras.

Tutoriales y ejemplos de código (anteriormente conocidos como patrones y recetas)

Puede que ya conozcas nuestros patrones de solución y recetas, dos de los formatos históricos que te sirven de inspiración y te informan sobre nuevas maneras de crear en Fastly. Nos dimos cuenta de que los formatos eran buenos, pero los nombres resultaban confusos, así que decidimos cambiárselos para simplificar las cosas.

Ahora los patrones de solución se llaman tutoriales . Siguen siendo las largas instrucciones paso a paso que presentan código en fragmentos digeribles y explican cómo implementar una función importante en una configuración de Fastly. Al seguir un tutorial podrás codificar a mano una solución, ya sea en un servicio nuevo o en uno ya vigente. Además, aprenderás cómo funciona sobre la marcha. Están pensados para solucionar problemas graves o empresariales, por ejemplo, mediante test A/B .

Los tutoriales no han cambiado, pero los estamos ampliando para que no solo abarquen nuestra plataforma VCL, sino también Compute. Cada tutorial seguirá siendo para una plataforma única, pero empezarás a ver que algunos de ellos usan nuestra plataforma Compute. El primero que hemos lanzado explica cómo crear un proxy de transformación GraphQL para presentar tus API de REST como GraphQL .

Las recetas, por su parte, se llaman ahora ejemplos de código. En esta sección seguirás encontrando breves muestras de código con poquísimas instrucciones (o ninguna), que podrás copiar y pegar en un servicio existente. Los ejemplos de código están pensados para solucionar problemas técnicos bien delimitados como, por ejemplo, la configuración de una cookie .

Los ejemplos de código también se están ampliando para incorporar Compute; sin embargo, en lugar de ofrecer los ejemplos de código C@E de forma independiente, mostramos el código de VCL al lado del código de Compute en la misma página. Junto con la guía de migración a Compute , es un recurso fantástico si quieres pasar de VCL a Rust o a cualquier otro lenguaje compatible con nuestra nueva plataforma.

Tenemos la intención de seguir alimentando nuestra creciente biblioteca de ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio. ¿Qué te gustaría que añadiéramos a nuestro Developer Hub? Cuéntanoslo por Twitter en @fastly.