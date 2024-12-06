Una mirada a la comunidad: conoce a Neil Hanlon y Rocky Linux

Hay quien piensa que desarrollar programas no es escribir código, sino resolver problemas. Aunque eso no es del todo cierto, es una parte esencial de nuestras funciones. La resolución de problemas es una de las destrezas que más valoro en este campo: tras descubrir alguna necesidad no cubierta o algún vacío en las ofertas actuales del sector, los desarrolladores dan un paso al frente y diseñan la solución. ( Así fue cómo se fundó Fastly ; frustrados ante las opciones de CDN que ofrecía el mercado, Artur, Tyler y Simon decidieron crear algo mejor).

Rocky Linux , parte de nuestro programa Fast Forward , es un sistema operativo empresarial de código abierto diseñado para ser completamente compatible con todos los errores de Red Hat Enterprise Linux. Cuando se supo que CentOS (predecesor de Rocky) había llegado al final de su vida útil, Gregory Kurtzer y el equipo inicial de Rocky se pusieron a diseñar una nueva distribución que tuviera los mismos objetivos que CentOS.

Rocky y la comunidad que tiene detrás son el ejemplo perfecto de cómo combinar ideas reveladoras e iniciativas puede traducirse en innovaciones y, además, servir de inspiración. Cuando Gregory se puso en contacto con la comunidad buscando ayuda para diseñar Rocky, la respuesta fue abrumadora. Para conocer mejor la historia de Rocky, qué novedades aporta y cuáles son sus planes de futuro, me entrevisté con Neil Hanlon, Infrastructure Lead de Rocky.

Hannah: Empecemos con la historia de Rocky Linux. ¿Cómo nació este proyecto? Y ¿qué te llevó a participar en él?

Neil: Rocky Linux nació con un comentario que hizo Gregory Kurtzer en un artículo del blog de CentOS en diciembre de 2020, donde anunciaba que la prioridad pasaba de CentOS a CentOS Stream. Greg decía que había estado pensando en diseñar un clon de CentOS, así que invitó a varias personas a un grupo de Slack. Rápidamente, ese grupo se convirtió en un colectivo de más de 10 000 personas deseosas de aportar su granito de arena.

Era una tormenta de texto, con picos de cientos de mensajes por minuto. De alguna manera, esta marea me arrastró y acabé encabezando el equipo de infraestructura junto con Taylor Goodwill. El proyecto me atrajo porque suponía participar en algo más grande que uno mismo, y porque podía aplicar mis conocimientos y destrezas a ayudar a evolucionar y mejorar la comunidad de Enterprise Linux. Lo más destacable de diseñar Rocky Linux han sido las muchas personas que he conocido y con las que he trabajado a diario.

Hannah: ¿Por qué era importante para ti (y para la comunidad) desarrollar un sistema operativo de código abierto cuyo soporte fuera proporcionado por una comunidad? ¿Qué ventaja supone para las empresas?

Neil: Que Red Hat se centrara en CentOS Stream desorientó a algunos usuarios; otros quedaron paralizados por la incertidumbre. Aunque Stream es la opción preferida para muchos usuarios, son muchos también quienes quieren o necesitan una recompilación como Rocky. Eso es precisamente lo que nos hemos propuesto conseguir.

Al diseñar Rocky, queríamos reproducir CentOS, pero también asegurarnos de que todo se hiciera de un modo que permitiera a otras personas reproducir nuestro trabajo. Crear herramientas y procesos que brindaran una transparencia y una reproducibilidad totales era la mejor forma de impedir que la tecnología utilizada para construir un sistema operativo Enterprise Linux, en ocasiones envuelta en un velo de secretismo y misterio, quedara obsoleta. Este método es un mecanismo defensivo frente a cualquier intromisión corporativa, ya que todo lo que hacemos se puede bifurcar y recrear con facilidad.

Hannah: Las versiones 8.7 y 9.1 se publicaron a finales del año pasado. ¿Qué novedades traen?

Neil: En la versión 9.1 hay muchas novedades. Aunque la lista completa está en las notas de la versión ( https://docs.rockylinux.org/es/release _notes/9_1/), te haré un resumen:

La serie Rocky Linux 9 se ha desarrollado con Peridot, nuestro nuevo sistema de compilación de código abierto. Este sistema nos permite ofrecer compatibilidad con más arquitecturas, incluidas ppc64le y s390x. También simplifica mucho más las tareas de desarrollo a nuestros grupos de interés especial.

Rocky Linux 9.1 se suministra con la última y mejor versión de kernel de Enterprise Linux, la 5.14.0-70. Como es lógico, se han actualizado las cadenas de herramientas y los tiempos de ejecución específicos para tareas de desarrollo con GCC 11.2.1, glibc 2.34 y binutils 2.35.2.

cgroup v2 viene habilitado por defecto en Rocky Linux 9. Muchas herramientas de contenedorización incluyen funciones que requieren esta versión modernizada de la API cgroup.

En concreto, Rocky Linux 9.1 incluye Keylime, una herramienta de certificación de equipos remotos que puede supervisar continuamente la integridad de este tipo de equipos.

Hannah: ¿Qué resultados tuvo la versión? ¿Hubo alguna sorpresa?

Neil: Solo llevamos dos años publicando versiones en tiempo real. Sin embargo, a veces parece que llevamos una década. A pesar del tiempo de producción que hemos invertido en la distribución de Rocky Linux, siguen apareciendo sorpresas. Afortunadamente, la mayoría son gratas.

Lo que nunca cambia de las versiones en las que trabajamos es el extraordinario apoyo que recibimos de nuestra comunidad.

Hannah: ¿Qué te hizo elegir a Fastly? ¿Qué papel desempeñó nuestra CDN en esta versión?

Neil: He utilizado Fastly antes, personalmente y en el trabajo. Siempre me han gustado las funciones que proporciona Fastly, así como el hecho de que Fastly utilice una metodología centrada en DevOps para desplegar y ejecutar servicios en el edge y cerca de este. Fastly funciona como capa de almacenamiento en caché para los artefactos de la versión de Rocky Linux. Esto nos permite distribuir y almacenar en caché archivos pesados (p. ej., ISO) cerca de nuestros usuarios. El día del lanzamiento, utilizar Fastly como escudo de defensa refuerza la confianza del equipo de infraestructura. Podríamos hacerlo sin la CDN de Fastly, pero sería muy difícil. Estamos muy agradecidos por el apoyo continuado que nos presta Fastly.

Hanna: ¿Qué planes tenéis para Rocky Linux?

Neil: Estamos a punto de constituir el primer consejo de administración de la Rocky Enterprise Software Foundation, entidad legal donde se desarrolla el proyecto Rocky Linux. Llevamos mucho tiempo preparándolo y estamos muy emocionados. Las escrituras de constitución, los estatutos sociales y el organigrama formalizarán y protegerán el compromiso que tenemos con la comunidad: mantenernos indefinidamente como sistema operativo empresarial libre y de código abierto.

Hannah: ¿Cómo puede participar la comunidad de desarrolladores de Fastly? ¿Dónde pueden sus miembros informarse sobre el proyecto?