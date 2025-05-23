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Kay Sawada
Arquitecto sénior de Enterprise sin servidores, Fastly
Kay se unió a Fastly en 2023 como arquitecta serverless, apoyando a los clientes de la región APAC con sus proyectos serverless en el borde. Su trabajo se centra en los desafíos de ingeniería de construir y desplegar aplicaciones sin servidor en el borde. Kay está interesado en discutir los aspectos prácticos de la informática en el edge y sus aplicaciones.
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