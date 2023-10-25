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Marcus Barczak
Senior Principal Engineer, Fastly
Marcus es Senior Principal Engineer en el equipo de Network Systems de Fastly. Siempre le ha apasionado observar sistemas descentralizados en producción, y sus décadas de experiencia le permiten interpretar los datos de telemetría que recorren la red de Fastly.
Así protege Fastly a sus clientes de ataques de DDoS a gran escala como el reciente Rapid Reset
El ataque de denegación de servicio distribuido Rapid Reset no afectó al tráfico de Fastly porque detectamos y lidiamos automáticamente con las amenazas de formas que son impensables para otros proveedores.