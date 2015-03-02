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Mike Perez
Demand Generation Manager, Fastly
Mike es Demand Generation Manager en Fastly y cuenta con casi una década de experiencia en marketing digital. Se ha especializado en disciplinas como la optimización de motores de búsqueda, la publicidad de pago y los nuevos medios.
Qué es una CDN y por qué te conviene usarla
El uso de una red de distribución de contenidos (CDN) es la forma de ofrecer con más rapidez y eficacia contenidos desde tu página web o aplicación móvil a los internautas, en función de la ubicación geográfica de estos.