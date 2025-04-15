Tracy Hinds está liderando el trabajo abierto en Fastly. También es la presidenta de la Open Source Initiative (OSI) y, más recientemente, estuvo consultando en estrategia de código abierto y en la salud de las fundaciones OSS sin fines de lucro. También se la identifica como una constructora de comunidades de código abierto, colaboradora y defensora que ha recorrido el camino de fundar una startup en Crow & Pitcher, Samsung NEXT, Node.js/OpenJS. Fundación, IBM Watson, Airship anteriormente. Es fundadora y presidenta de GatherScript, una organización sin ánimo de lucro que promueve eventos inclusivos de tecnología web. Aunque ha desempeñado muchos roles, el hilo que más ha perdurado es su empeño por lograr que la gente del código abierto trabaje «en colaboración y no en conflicto».

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