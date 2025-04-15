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Tracy Hinds
Líder del Programa Fast Forward
Tracy Hinds está liderando el trabajo abierto en Fastly. También es la presidenta de la Open Source Initiative (OSI) y, más recientemente, estuvo consultando en estrategia de código abierto y en la salud de las fundaciones OSS sin fines de lucro. También se la identifica como una constructora de comunidades de código abierto, colaboradora y defensora que ha recorrido el camino de fundar una startup en Crow & Pitcher, Samsung NEXT, Node.js/OpenJS. Fundación, IBM Watson, Airship anteriormente. Es fundadora y presidenta de GatherScript, una organización sin ánimo de lucro que promueve eventos inclusivos de tecnología web. Aunque ha desempeñado muchos roles, el hilo que más ha perdurado es su empeño por lograr que la gente del código abierto trabaje «en colaboración y no en conflicto».
Fastly se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para impulsar la interoperabilidad de la IA en el edge
Fastly se une a la AAIF para definir estándares abiertos que impulsen la interoperabilidad de la IA en el edge. Consigue una ejecución segura en menos de un milisegundo para subtareas agénticas con nuestro servidor MCP.
Recupera el control: haz que los bots de IA sigan tus reglas
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