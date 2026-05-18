Fastly se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para impulsar la interoperabilidad de la IA en el edge

Fastly está a la vanguardia a la hora de ayudar a las empresas a adaptarse a las exigencias operativas de la IA, actuando como una capa de infraestructura crítica donde se abordan de frente los retos de rendimiento y seguridad. Fastly entrega un millón de peticiones por segundo * en nombre de los proyectos de código abierto que apoyamos.

Dado que nuestra plataforma edge es fundamental para la entrega y la seguridad de estas cargas de trabajo, tenemos una visión directa de los puntos de fricción técnica de la web agéntica. Para abordar estos obstáculos, Fastly se ha unido a la Agentic AI Foundation (AAIF) como miembro para garantizar que los protocolos que gobiernan las interacciones agénticas se diseñen para la escala y la velocidad de los entornos de producción del mundo real.

Nuestro enfoque técnico principal se centra en el MCP y en la ejecución segura de las subtareas de los agentes. Tras haber lanzado ya un servidor Fastly MCP para conectar los LLM con nuestras herramientas edge, nos comprometemos aún más a contribuir a la evolución del protocolo para garantizar que siga optimizado para operaciones edge de alta frecuencia y baja latencia. Ayudamos a nuestros clientes a sacar el máximo partido al MCP cada día, y estamos encantados de defender sus intereses y los de la web agéntica en general con esta adhesión.

La integración de agentes autónomos en tu entorno de producción se beneficia de un cambio de los flujos de trabajo manuales a una ejecución asistida por máquinas que no compromete la seguridad ni el rendimiento. Nuestra participación en la AAIF se centra en garantizar que tus arquitecturas agénticas se beneficien de la ejecución en menos de un milisegundo y la soberanía de datos necesarias para despliegues de nivel empresarial.

Este compromiso es una extensión natural de nuestro programa Fast Forward , a través del cual proporcionamos infraestructura y soporte en especie a los proyectos de código abierto críticos que impulsan la web. Al reducir la latencia de procesamiento de cada acción agéntica, desde la invalidación automática de la caché hasta los ajustes dinámicos del WAF, estamos creando la base estandarizada y de alto rendimiento que necesitas para escalar operaciones impulsadas por IA de forma segura.

Empieza a crear hoy mismo con nuestro servidor Fastly MCP y cuéntanos qué necesitas de los próximos desarrollos para dar forma a estándares que realmente funcionen en producción. Si estás pensando en cómo optimizar tu infraestructura para la transición a los agentes, ponte en contacto con nosotros para asegurarte de que sacas el máximo partido a las ventajas de rendimiento y seguridad del edge.

*Basado en datos anualizados del 20/10/24 al 17/01/25