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Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly

Anil Dash

VP, Developer Experience, Fastly

Noticias de la empresaComputeCulturaEventosProducto

¡Fastly mejora internet en un instante! Ese fue el lema de nuestro primer evento especial para desarrolladores, y la verdad es que nos lo pasamos genial interactuando con nuestra comunidad y enseñando a estos profesionales los proyectos en los que ha estado trabajando nuestro equipo.

Te aconsejamos que veas el evento en su totalidad porque es muy entretenido (además, ningún desarrollador resultó herido durante su producción), pero si prefieres enterarte de lo más destacado, aquí tienes un resumen y enlaces para que pruebes las novedades por tu cuenta.

El gran anuncio: ¡cuentas gratuitas de Fastly!

Vayamos al grano: lo más gordo que se anunció durante el evento fue algo que nos llevan pidiendo desde tiempos inmemoriales: ¡cuentas gratuitas de Fastly para desarrolladores! Gracias a ellas, estos profesionales podrán disfrutar de todas las virtudes de nuestra CDN, además de acceso a nuestras herramientas de observabilidad, una gran capacidad de almacenamiento en KV Store y un montón de funcionalidades y productos increíbles. Inscribirse y pasar sitios web a Fastly es más fácil que nunca, así que pruébalo, cuéntanos lo que has creado en nuestro foro comunitario y, si conoces a alguien que se dedique a programar, dile que Fastly ofrece servicios gratuitos para dar y tomar.

¿Y sabes qué es lo mejor de las nuevas cuentas gratuitas de Fastly? ¡Que no hay sorpresas! Si a tu sitio web le va bien, nos alegraremos por ti y te ayudaremos a alcanzar el éxito en lugar de enviarte una factura estratosférica. Crea una cuenta sin miedo y únete a nuestra comunidad para decirnos qué te parece.

IA instantánea

La inteligencia artificial está en boca de todos, pero nosotros no somos de subirnos al carro sin más. En su lugar, queremos ayudarte a multiplicar la velocidad de tus experiencias basadas en la IA hasta por diez para que ofrezcas una experiencia de uso inmejorable. El nuevo AI Accelerator de Fastly funciona con la API de ChatGPT de OpenAI, lo que le permite añadir almacenamiento en caché semántico a tus peticiones para acelerar las respuestas y reducir el gasto. OpenAI recomienda el uso de soluciones de almacenamiento en caché semántico, y creemos que la nuestra te va a encantar.

Apúntate ya para probar la versión beta antes que nadie y únete a nuestro foro, donde podrás enviarnos comentarios que nos ayuden a seguir mejorando tus resultados.

Glitch amplía sus fronteras

Glitch siempre ha sido una comunidad acogedora donde todo el mundo participa en la creación de la web abierta, y ahora también es lugar más indicado para compartirla y descubrirla. Si alguna vez has usado Glitch, sabrás lo que es crear un sitio web o una aplicación en menos de un minuto desde el navegador como por arte de magia, y también habrás pensado que una comunidad tan fantástica como la suya debería estar al alcance de quienes desarrollan sitios web y aplicaciones en otras plataformas. Pues ahora ya lo está.

No te cortes: si has hecho un pequeño sitio web en GitHub Pages, te enorgulleces del portafolio que tienes en Squarespace o quieres que otras personas vean lo que has hecho en Vercel, Netlify o similar, ya estás tardando en añadirlo a tu perfil de Glitch. Ahora mismo ofrecemos acceso anticipado a esta funcionalidad a miembros de Glitch Pro, pero en breve estará disponible para todo el mundo. También nos estamos empleando a fondo para dar la opción de compartir sitios web en listas seleccionadas de Glitch, entre otras muchas cosas. La web abierta y creada por personas está pasando por su mejor momento, y Glitch quiere ayudarte a descubrirla.

Panel de sostenibilidad

A todos nos preocupa el efecto que tienen nuestros sitios web y aplicaciones en el planeta. Por esa razón, Fastly va a lanzar una funcionalidad pionera: un nuevo panel de sostenibilidad para tu cuenta en el que puedes obtener una instantánea del impacto medioambiental de tu sitio web. Queremos seguir avanzando en este aspecto, así que no dudes en enviarnos comentarios que nos ayuden a mejorar la calidad, la relevancia y la utilidad de los datos. Si unimos nuestras fuerzas, podemos reducir en gran medida el impacto de nuestros sitios web.

¡Fanout, Domainr, KV Store de Fastly y mucho más!

Podríamos pasarnos horas y horas hablando de otras novedades, como las actualizaciones instantáneas a escala mundial con Fanout de Fastly o los datos de dominios únicos en su especie que ofrece Domainr. Como ves, trabajamos a velocidad de vértigo para darte acceso a servicios instantáneos que no encontrarás en ninguna otra parte. Ah, y también estamos facilitando el acceso a funcionalidades como KV Store, un almacén instantáneo de pares clave-valor hasta 30 veces más rápido que los de la competencia que ahora te ofrece una gran capacidad de forma gratuita con tu nueva cuenta de Fastly.

¿A qué estás esperando para descubrir las últimas novedades que han preparado nuestros equipos? Estamos seguros de que te ayudarán a imaginar y crear las mejores experiencias jamás vistas.

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