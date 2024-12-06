Cinco razones por las que asistir a Xcelerate London

Sabemos que cuesta tomarse un día libre en el trabajo, pero tenemos un buen motivo para que salgas de la oficina este verano. Xcelerate de Fastly reunirá a líderes de opinión, pioneros del sector y un selecto grupo de profesionales como tú, de toda Europa, para disfrutar de un día repleto de innovación. Aprenderás, crecerás y harás contactos de la forma más amena.

Tenemos toda una lista de razones por las que no te puedes perder Xcelerate en Londres el 18 de junio de 2024 :

1. Será un evento íntimo

Dicho de otro modo, se trata de un evento exclusivo para profesionales. Olvídate de pasillos atestados de gente y multitudes interminables: tendrás la oportunidad de hablar de tus proyectos e intercambiar impresiones con gente que se encuentra enfrascada en proyectos parecidos. Conoce a nuevas personas, toma algo con viejos amigos y prepárate para colaborar con las mentes más brillantes. ¡Verás cómo mejora tu red de contactos!

2. Es gratis

¿Qué es mejor que algo gratis? ¿Y si le añadimos que es un día gratis de aprendizaje y contactos? No es broma: este evento no te costará ni un céntimo, y sí, incluye un delicioso desayuno, almuerzo y una recepción después del evento para charlar y hacer contactos.

3. Pongámonos técnicos

Prepárate para hablar en jerga porque las charlas son técnicas y prácticas, y cubriremos todo lo que hay que saber para mantener las redes rápidas, ágiles y seguras. Realizaremos demostraciones de nuestros revolucionarios paneles y funcionalidades de observabilidad, explicaremos cómo sacar el máximo partido del WAF de última generación y daremos un primer vistazo a nuestra interesante solución de gestión de bots.

Para aprovechar aún más el día, podrás comer con otros profesionales y conocer sus dificultades o pedirles la opinión sobre soluciones que luego puedes compartir con tu equipo.

4. Aprende de los líderes

En Xcelerate, te codearás con la flor y nata del sector. Las principales marcas del mundo, como Taboola y Contentful, explicarán junto con expertos de Fastly cómo resuelven dificultades del día a día gracias a nuestra plataforma de edge cloud.

Entre los ponentes se encuentran:

Ariel Pisetzky, VP IT & Cyber de Taboola

Abraham Ingersoll, Chief Security Officer de THG

Yann Hamon, Senior Staff Engineer de Contentful

5. Solo es una noche

No hay otro evento como Xcelerate. Si te lo pierdes, se acabó. Este selecto grupo no volverá a reunirse en una misma sala para charlar, plantear preguntas para reflexionar y compartir grandes ideas.

Se trata de una oportunidad única e irrepetible.

¡Te esperamos!

No te pierdas Xcelerate, el evento imprescindible para conocer cómo la plataforma de edge cloud más rápida del mundo puede ayudarte a optimizar el rendimiento, reforzar la seguridad y crear aplicaciones y sitios web que sean atractivos para tus usuarios finales.