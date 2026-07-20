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Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente

Austin Spires

Senior Director, Technology Intelligence

John Agger

Principal Industry Marketing Manager para medios de comunicación y entretenimiento, Fastly

CDN y distribuciónStreamingEventos
Prepárate para los picos

¡La Copa del Mundo de 2026 ha concluido! Enhorabuena a España por una emocionante victoria en la prórroga sobre Argentina. Más allá del drama sobre el terreno de juego y del propio partido, distribuir una retransmisión de alta calidad a una audiencia prevista de 1,8 mil millones de personas en todo el mundo requiere una intensa atención a la resiliencia, el rendimiento y la flexibilidad del sistema. En los principales eventos globales en directo, la plataforma de edge cloud de Fastly ayuda habitualmente a redes de difusión, proveedores OTT y editoriales digitales a mantener la integridad de la transmisión ante aumentos masivos y repentinos del tráfico.

Pero ofrecer una gran retransmisión en directo requiere algo más que la escala y la velocidad excepcionales por las que se nos conoce. Requiere una gran inteligencia para proteger estas retransmisiones frente a ataques de apropiación de cuenta, ataques DDoS y piratería. Estas amenazas existen desde la invención de internet, pero la era actual de la IA está cambiando la naturaleza y la complejidad de estos ataques. Por suerte para nuestros clientes, también evolucionamos continuamente nuestra investigación y nuestros productos para detectarlos y mitigarlos de forma proactiva.

Mitigar la piratería y las amenazas de bots automatizados en el edge

Durante eventos deportivos en directo de gran volumen, trabajamos estrechamente con nuestros clientes para abordar la piratería de streaming en vivo en el edge, deteniendo las amenazas de forma dinámica y en tiempo real durante toda la retransmisión. 

Al analizar múltiples señales en cada petición, desde las huellas digitales de los clientes hasta el origen del tráfico, podemos distinguir a los espectadores legítimos de los espectadores piratas, los scrapers y las botnets. Esto incluye a actores maliciosos que intentan disfrazarse de actores o navegadores de confianza. También ayudamos a los clientes a proteger la propia ruta de distribución, para que la infraestructura interna no pueda explotarse como puerta trasera hacia contenido prémium. 

Estos esfuerzos combinan tecnología, experiencia de los operadores y respuesta conjunta en tiempo real para crear una estrategia de defensa en profundidad por capas que eleva el coste de la piratería sin añadir fricción para los aficionados reales. Ya hemos escrito sobre nuestro trabajo en el pasado, pero esta práctica es un esfuerzo continuo de investigación para nuestros equipos de ingeniería y de cliente.

El resultado, en el caso de la Copa del Mundo, fue un increíble conjunto de experiencias en los partidos de cuartos de final, semifinales, tercer puesto y final para los clientes y los 1,8 mil millones de espectadores previstos. Profundicemos en nuestros hallazgos sobre estos partidos en toda nuestra plataforma. Para quienes sientan curiosidad, los datos de esta serie han sido, salvo que se indique lo contrario, una muestra de un minuto del tráfico en toda nuestra plataforma global durante cada partido.

Final de la Copa Mundial de 2026: análisis de los picos de tráfico

Como era de esperar, la audiencia de la final de la Copa del Mundo fue mayor que la del partido por el tercer puesto (y también que la de retransmisiones anteriores). En la final, lo que está en juego alcanza su punto más alto, y los equipos están más motivados que nunca. Los aficionados lo saben y se conectan en consecuencia. Sin embargo, el partido por el tercer puesto seguía enfrentando a dos equipos de élite con aficiones apasionadas que generan una audiencia significativa. Entonces, ¿hasta qué punto estuvieron cerca? 

Cuando vimos cómo se desarrollaban los datos, la diferencia fue sustancial: el partido final entre España y Argentina generó casi el doble de tráfico que el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, al comparar el pico de audiencia. No hay nada en nuestros datos que indique que los espectadores que vieron el partido por el tercer puesto fueran «aficionados más auténticos» que quienes vieron solo la final, así que dejaremos esa clasificación como ejercicio para el lector. 

Quizá no sorprenda que la final de la Copa del Mundo tuviera la mayor audiencia del torneo, según nuestros datos. Además, era de esperar que la final tuviera casi el doble de tráfico que el partido por el tercer puesto. 

Lo que no esperábamos era que, a medida que la final avanzaba hacia la prórroga, el crecimiento de la audiencia continuara con el mismo patrón que hemos observado a lo largo de esta serie. Suponíamos que la final de la Copa del Mundo ya habría alcanzado su audiencia máxima a mitad del partido, pero hay indicios de que aún existía demanda no satisfecha del campeonato deportivo más prestigioso del fútbol mundial. 

Cómo lo que está en juego en las eliminatorias impulsa la retención de la audiencia

Aunque no generaron los totales de audiencia ni tuvieron el prestigio de la final, echemos un vistazo a los cuartos de final y las semifinales. Aunque hubo menos partidos en estas dos fases que en las anteriores rondas eliminatorias, por no hablar del número de partidos de la fase de grupos más grande de la historia, seguía habiendo algunos conocimientos interesantes en los datos.

En los cuartos de final, la desviación estándar de la audiencia máxima durante la segunda mitad de los partidos fue notablemente menor que en los octavos de final. En concreto, la desviación estándar fue de aproximadamente un 15 % en los cuartos de final, frente al 25 % en los octavos de final. Podemos concluir que, cuando hay más en juego, la gente permanece pegada a sus dispositivos durante todo el partido. 

Otra tendencia en los datos que apunta en esa dirección: con cada fase del torneo hasta los cuartos de final, la audiencia del descanso aumentó de forma gradual. Las tasas medias de desconexión durante el descanso fueron del 24,65 % en la fase de grupos, del 22,78 % en dieciseisavos de final, del 22,55 % en octavos de final y del 20,15 % en cuartos de final. Ya lo hemos dicho antes en esta serie, pero los datos siguen confirmando que el fútbol de alta competición genera una audiencia mayor y más constante. Incluso durante los descansos.

Ampliando la perspectiva, al comparar los partidos de cuartos de final y semifinales lado a lado, surgen tendencias claras en la audiencia. Aunque las semifinales generaron más volumen de audiencia que las rondas anteriores, un partido de cuartos de final fue una anomalía: Inglaterra contra Noruega. En este partido, la selección menos favorita, Noruega, pareció brevemente capaz de dar la gran sorpresa, llevando a Inglaterra a la prórroga antes de asegurar finalmente su victoria. Este fue otro ejemplo de cómo un partido de alta tensión empatado al final del tiempo reglamentario dio lugar a un aumento repentino de la audiencia.

Escala y protege tu próximo evento de streaming

Cuando hay tanto en juego, las plataforma deben estar a la altura. La Copa Mundial, quizá más que cualquier otro evento, exige excelencia. Cada fotograma de cada partido importa: el mundo está mirando. Respaldar con éxito a nuestros cliente durante todo el torneo requirió una combinación de innovación tecnológica, preparación disciplinada y una estrecha colaboración para alcanzar sus objetivos. 

Tanto si te estás preparando para grandes eventos deportivos en directo, lanzamientos globales de productos u otros eventos de streaming en vivo, la red de edge de alto rendimiento de Fastly está diseñada para gestionar el tráfico pico sin comprometer la seguridad. Si eres responsable de escalar sistemas y experiencias del cliente donde el rendimiento importa, cada segundo cuenta y la seguridad no es negociable, ¡estamos listos para ayudarte! Cuando millones de personas se conectan, cada milisegundo cuenta; habla hoy con un experto de Fastly para asegurarte de que tu red sea rápida, resiliente y segura antes de tu próximo gran aumento de tráfico.


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