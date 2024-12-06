Compute@Edge: nueva CLI, API de Terraform y compatibilidad con lenguajes | Fastly

Compute@Edge </u>, que ahora ejecuta tráfico de producción, da un nuevo paso adelante como plataforma de distribución descentralizada sin servidores, segura y de alto rendimiento con la llegada de nuevas funcionalidades y herramientas.

Ya hemos hablado sobre la forma en que Compute@Edge aborda el problema de los arranques en frío, con tiempos de ejecución 100 veces más rápidos </u> que otras soluciones sin servidores, y sobre cómo hemos puesto la observabilidad a la vanguardia de nuestro entorno informático sin servidores </u> gracias a los registros, las funcionalidades de rastreo y las métricas detalladas en tiempo real. La nueva versión añade una CLI mejorada y compatibilidad tanto con la API de Terraform como con nuevos lenguajes, entre otras cosas, lo que convierte a Compute@Edge en la opción sin servidores más enfocada al desarrollo hasta la fecha para que te traslades más rápido al edge, aceleres el desarrollo y trabajes a tu manera.

Con todas estas novedades, Compute@Edge sale de la fase beta y ofrece un gran rendimiento sin servidores en el edge. Esto significa que los clientes ya pueden pasar el tráfico de producción al entorno, lo que incluye tokens de sala de espera, personalización dinámica en el edge, autenticación en el edge, aplicaciones sin servidores en su totalidad y mucho más. Veámoslo más a fondo.

¿Cuáles son las novedades de Compute@Edge?

**Traslada más rápido al edge

**Uno de los factores que más dudas generan en torno al traslado al edge es la dificultad a la hora de ponerse en marcha. Por esa razón, hemos añadido recursos y herramientas que aceleran el proceso.

Nuestra nueva CLI optimizada permite subir y desplegar código directamente desde la interfaz para que todo resulte más ágil y sencillo. Además, hemos convertido el Developer Hub en el lugar al que acudir para empezar con Compute@Edge. Está repleto de recetas, plantillas y kits de iniciación que allanan el camino hacia el edge.

**Desarrolla a tu manera

**La flexibilidad y el enfoque en los desarrolladores que caracterizan a Fastly están detrás de las mejoras que hemos hecho en Compute@Edge para que puedas trabajar a tu manera.

Como hemos añadido compatibilidad con Rust y AssemblyScript (en fase beta), podrás escribir en el lenguaje que te resulte más cómodo. Así, Compute@Edge avanza hacia su objetivo de convertirse en una plataforma agnóstica en cuanto a lenguaje.

Y con la observabilidad integrada en la interfaz y la API, las estadísticas y los errores ya se pueden supervisar mediante Compute@Edge en los procesos de CI/CD y desarrollo; así dispondrás de una visibilidad sin precedentes desarrolles lo que desarrolles.

**Trabaja a toda velocidad

**Poner a tu alcance la capacidad de iterar más rápido y un bucle de comunicación bien definido es clave para los procesos de desarrollo en Compute@Edge. Además de un tiempo de arranque de la ejecución del código que se mide en milisegundos y tanto observabilidad como visibilidad en cuestión de segundos, hemos añadido funcionalidades que se llevarán de maravilla con tus entornos de DevOps y CI/CD.

Gracias a la portabilidad de WebAssembly, podrás trabajar con distintos sistemas operativos y arquitecturas de conjuntos de instrucciones dentro y fuera del navegador. La interfaz estandarizada del sistema (WASI) te dará la flexibilidad necesaria para utilizar la librería estándar de tu lenguaje en diferentes sistemas operativos, por lo que no tendrás que ceñirte a la interfaz específica de cada entorno.

Por si esto fuera poco, estamos tirando la casa por la ventana con nuestra inversión en Terraform </u>. Gracias a nuestro proveedor de Terraform, podrás tratar la infraestructura de Fastly como código para programarla, configurarla y aprovisionarla.

¿Qué será lo siguiente para Compute@Edge?

Todas estas mejoras ponen a tu alcance un entorno de alto rendimiento que siempre está disponible, así como la seguridad y la fiabilidad que necesitas a cualquier escala, todo ello con una experiencia de uso que sin duda te convencerá.