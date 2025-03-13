Austin Spires
Director sénior de marketing para desarrolladores
Austin Spires es senior director de Developer Marketing en Fastly y su trabajo se centra en la experiencia de usuario. Ha dedicado muchos años a crear herramientas para desarrolladores y reforzar la satisfacción de los clientes, y suele dar charlas en congresos y encuentros. Anteriormente trabajó en soporte y ventas en GitHub, ayudando a la incorporación de los principales clientes de la empresa. Como buen texano, Austin domina el bajo y le gusta beber una cerveza de vez en cuando.
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