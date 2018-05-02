Server sent events: eventos enviados por el servidor con Fastly Andrew Betts Los server sent events (también conocidos como sse o eventos enviados por el servidor) permiten a los servidores web enviar notificaciones de eventos en tiempo real al navegador en una respuesta HTTP de larga duración. Es una bonita parte de la plataforma web que está muy infrautilizada por los sitios web. Con Fastly puedes transmitir eventos de manera eficiente con baja latencia, ya sean salidas de vuelos, precios de acciones o alertas de noticias, a miles o incluso millones de usuarios simultáneamente. 02 de agosto de 2024

Tu sistema de gestión de contenidos debería causarte muchos menos problemas Andrew Betts Los sistemas de gestión de contenidos son el motor de internet, pero plantean algunas dificultades que afectan a empresas de todos los sectores. Aquí es donde Fastly entra en juego. 25 de julio de 2024

El futuro de la detección de dispositivos en internet Andrew Betts Con el futuro de la detección de dispositivos apuntando hacia la protección de los datos de los usuarios, han surgido soluciones para que los desarrolladores puedan ofrecer las mejores experiencias, como las sugerencias del cliente. 08 de febrero de 2024

Fastly gana el 2022 Devportal Award coincidiendo con el quinto aniversario de Fastly Fiddle Andrew Betts Fastly Fiddle, elemento estrella del Developer Hub de Fastly, es un potente y flexible entorno aislado de pruebas que permite a los desarrolladores probar configuraciones sin que sus entornos de producción corran el más mínimo riesgo. 19 de diciembre de 2022

Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute Andrew Betts, Hannah Aubry Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió. 14 de julio de 2022

OpenTelemetry (II): uso de OpenTelemetry en VCL Andrew Betts Las novedades que ofrece OpenTelemetry nos tienen entusiasmados, y nos gustaría que pudieras observar tus servicios de Fastly al igual que harías con aplicaciones que se ejecutan en tu proveedor de nube principal. Así podrás ver cómo se desplazan los datos de tus usuarios finales de un extremo a otro. Dado que emiten datos de OpenTelemetry, los servicios VCL podrían ayudarte a comprenderlo. 11 de julio de 2022

OpenTelemetry (I): un edge cada vez menos distante Andrew Betts Hay muchos motivos para confiar en Fastly. Uno de ellos es que siempre estamos al lado de los usuarios finales: tenemos una capacidad de respuesta de apenas milisegundos. Quizá por eso podrías pensar que Fastly está fuera de tu sistema, en el frontend. Si quieres sentir que de verdad forma parte de la arquitectura de tu aplicación, tienes que observar el sistema como un todo, desde un solo lugar. Y aquí es donde entra en juego OpenTelemetry, un nuevo estándar que te puede resultar muy útil. 23 de junio de 2022

Cómo migramos developer.fastly.com de VCL a Compute Andrew Betts Si desarrollas mediante Fastly, seguramente pasas tiempo en el Developer Hub. Pues bien, el mes pasado lo migramos desde nuestra plataforma de VCL a Compute, y ahora te contamos cómo lo hicimos y qué lecciones se pueden sacar. 16 de marzo de 2022

Mentiras, grandes mentiras y estadísticas (de Cloudflare): desmentimos las recientes pruebas de rendimiento de Cloudflare Andrew Betts, Laura Thomson, + 1 más Hace unas semanas, Cloudflare, competidor de Fastly, afirmó que su plataforma de «edge computing» es aproximadamente tres veces más rápida que Compute@Edge. Esta afirmación falsa demuestra con claridad que se pueden utilizar las estadísticas para confundir a los consumidores. 06 de diciembre de 2021

Ya puedes probar tu código de Compute en Fastly Fiddle Andrew Betts Los clientes de Fastly llevan años utilizando nuestra herramienta Fiddle para probar sus ideas de lógica en el edge en VCL. Con la llegada de Compute el año pasado, nuestra red de edge computing se hizo accesible a cualquier lenguaje que compilase en WebAssembly, y ahora también puedes escribir código de Compute en Fiddle. 08 de noviembre de 2021

Aprovechamiento de OAuth en el edge Dora Militaru, Andrew Betts La autenticación es una de las utilidades más evidentes de la edge computing. Si logras saber quiénes son tus usuarios tan pronto y tan cerca de sus ubicaciones como sea posible, ganarás en rapidez y posibilidades de personalización. No obstante, existen varios enfoques para implantar un esquema de autenticación en el edge. 25 de mayo de 2021

Nuevas formas de componer contenidos en el edge con Compute Andrew Betts Siempre ha sido posible generar contenido de forma programática y, con la llegada de nuestro entorno informático sin servidores, ahora es más fácil que nunca crear y transformar contenido de forma eficiente. 07 de mayo de 2021

Simplificar la autenticación con OAuth en el edge Dora Militaru, Andrew Betts El concepto básico de realizar la autenticación y luego utilizar los datos de identidad para tomar decisiones de autorización se aplica a la mayoría de aplicaciones web y nativas. Hacerlo en el edge aporta grandes ventajas, tanto para desarrolladores como para usuarios finales. 06 de abril de 2021

Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear Andrew Betts, Hannah Aubry Hemos reestructurado el contenido de nuestras soluciones para desarrolladores incorporando dos nuevos formatos y reorganizando nuestros populares recursos de recetas y patrones de solución. ¡Descubre los nuevos ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio! 27 de enero de 2021

Diseño de aplicaciones nativas en el edge Andrew Betts Become "edge-native" in your next project and seamlessly run multiple instances concurrently and be prepared for the server-less world. 23 de diciembre de 2020

Purgas rápidas de Fastly con funciones de Cloud Functions de GCP Andrew Betts Si utilizas Fastly delante de Google Cloud Storage, las funciones de Cloud Functions permiten purgar la plataforma de edge cloud de Fastly al instante y de manera selectiva para garantizar que las actualizaciones de los contenidos sean visibles de inmediato para los usuarios. En esta entrada de blog te explicamos cómo hacerlo. 17 de marzo de 2020

Los headers que debemos evitar Andrew Betts Los encabezados o headers HTTP son una forma importante de controlar de qué modo procesan tu contenido web las memorias caché y los navegadores. Sin embargo, muchos se emplean de forma incorrecta o sin sentido, lo cual incrementa la carga de tu página en momentos críticos, y quizás no funcionen del modo que tenías previsto. 10 de mayo de 2018