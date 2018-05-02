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Distribución de contenidos (CDN) Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundo Streaming en directo Ofrece experiencias de streaming en vivo sin interrupciones Streaming de vídeo bajo demanda Ofrece las mejores experiencias de vídeo bajo demanda Media Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDN On-The-Fly Packager Empaquetado de vídeo dinámico y en tiempo real Image Optimizer Procesamiento rápido de imágenes en el borde Equilibrador de carga Control pormenorizado sobre las decisiones de enrutamiento Cifrado TLS Simplifica la gestión de TLS Origin Connect Disfruta de línea directa con Fastly Direcciones IP Gestiona fácilmente las direcciones IP HTTP3 y QUIC Protocolos modernos API de investigación de dominios Descubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominio Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generación Seguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entorno Bot Management Detección y mitigación de ataques de bots DDoS Protection Mitigación automática de ataques disruptivos y distribuidos Seguridad de API Protege los puntos de conexión de tus API Protección en el lado del cliente Defiéndete ante ataques en el lado del cliente AI Bot Management Evita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el borde Pasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuarios Key Value Store Un almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conoces WebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencilla SDK para desarrolladores Programa los mismos servicios que usamos para crear productos de Fastly Enterprise sin servidores La plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de Fastly IA Acelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en caché Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Caché programable Obtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN. Servidor MCP Control por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo real Envío y análisis de registros en tiempo real Edge Observer Datos históricos y en tiempo real sobre el tráfico Domain Inspector Evaluación de datos a nivel de dominio Origin Inspector Datos exhaustivos desde el origen hasta el edge Alertas Crea notificaciones acerca de métricas de servicios Log Explorer &amp; Insights Interactúa con datos prácticos

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Servicios profesionales Asistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribución Servicios de entretenimiento en vivo Experiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu público Planes de soporte Una asistencia inmejorable de principio a fin CDN gestionada Control y flexibilidad Managed Security Una protección para aplicaciones web gestionada por expertos Atención al cliente El soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

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Ahorro en infraestructura Haz que tus gastos en la nube sean más bajos y predecibles Optimización multinube Reduce la complejidad y unifica tus recursos en la nube Confianza de los clientes Más información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de Fastly Soluciones de privacidad Descubre cómo puedes proteger los datos de tus usuarios Panel de sostenibilidad Consulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

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Andrew Betts

Principal Developer Advocate, Fastly

Andrew Bett es Principal Developer Advocate en Fastly y colabora con desarrolladores de todo el mundo para contribuir a que la web sea más rápida, segura, fiable y manejable. Fundó una consultora web que acabó adquiriendo el Financial Times, dirigió un equipo que creó la pionera aplicación web HTML5 del FT y fundó la división Labs dentro de este rotativo. Además, es miembro electo del Technical Architecture Group del W3C, comité compuesto por nueve personas que proporcionan orientación sobre el desarrollo de internet.

  • Server sent events: eventos enviados por el servidor con Fastly

    Andrew Betts

    Los server sent events (también conocidos como sse o eventos enviados por el servidor) permiten a los servidores web enviar notificaciones de eventos en tiempo real al navegador en una respuesta HTTP de larga duración. Es una bonita parte de la plataforma web que está muy infrautilizada por los sitios web. Con Fastly puedes transmitir eventos de manera eficiente con baja latencia, ya sean salidas de vuelos, precios de acciones o alertas de noticias, a miles o incluso millones de usuarios simultáneamente.

    Rendimiento
    DevOps

  • Tu sistema de gestión de contenidos debería causarte muchos menos problemas

    Andrew Betts

    Los sistemas de gestión de contenidos son el motor de internet, pero plantean algunas dificultades que afectan a empresas de todos los sectores. Aquí es donde Fastly entra en juego.

    CDN y distribución
    Rendimiento

  • El futuro de la detección de dispositivos en internet

    Andrew Betts

    Con el futuro de la detección de dispositivos apuntando hacia la protección de los datos de los usuarios, han surgido soluciones para que los desarrolladores puedan ofrecer las mejores experiencias, como las sugerencias del cliente.

    DevOps
    + 2 más

  • Fastly gana el 2022 Devportal Award coincidiendo con el quinto aniversario de Fastly Fiddle

    Andrew Betts

    Fastly Fiddle, elemento estrella del Developer Hub de Fastly, es un potente y flexible entorno aislado de pruebas que permite a los desarrolladores probar configuraciones sin que sus entornos de producción corran el más mínimo riesgo.

    DevOps
    Noticias de la empresa

  • Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió.

    Clientes
    + 2 más

  • OpenTelemetry (II): uso de OpenTelemetry en VCL

    Andrew Betts

    Las novedades que ofrece OpenTelemetry nos tienen entusiasmados, y nos gustaría que pudieras observar tus servicios de Fastly al igual que harías con aplicaciones que se ejecutan en tu proveedor de nube principal. Así podrás ver cómo se desplazan los datos de tus usuarios finales de un extremo a otro. Dado que emiten datos de OpenTelemetry, los servicios VCL podrían ayudarte a comprenderlo.

    DevOps
    Observabilidad

  • OpenTelemetry (I): un edge cada vez menos distante

    Andrew Betts

    Hay muchos motivos para confiar en Fastly. Uno de ellos es que siempre estamos al lado de los usuarios finales: tenemos una capacidad de respuesta de apenas milisegundos. Quizá por eso podrías pensar que Fastly está fuera de tu sistema, en el frontend. Si quieres sentir que de verdad forma parte de la arquitectura de tu aplicación, tienes que observar el sistema como un todo, desde un solo lugar. Y aquí es donde entra en juego OpenTelemetry, un nuevo estándar que te puede resultar muy útil.

    DevOps
    Observabilidad

  • Cómo migramos developer.fastly.com de VCL a Compute

    Andrew Betts

    Si desarrollas mediante Fastly, seguramente pasas tiempo en el Developer Hub. Pues bien, el mes pasado lo migramos desde nuestra plataforma de VCL a Compute, y ahora te contamos cómo lo hicimos y qué lecciones se pueden sacar.

    Ingeniería
    Compute

  • Mentiras, grandes mentiras y estadísticas (de Cloudflare): desmentimos las recientes pruebas de rendimiento de Cloudflare

    Andrew Betts, Laura Thomson, + 1 más

    Hace unas semanas, Cloudflare, competidor de Fastly, afirmó que su plataforma de «edge computing» es aproximadamente tres veces más rápida que Compute@Edge. Esta afirmación falsa demuestra con claridad que se pueden utilizar las estadísticas para confundir a los consumidores.

    Información del sector
    Compute

  • Ya puedes probar tu código de Compute en Fastly Fiddle

    Andrew Betts

    Los clientes de Fastly llevan años utilizando nuestra herramienta Fiddle para probar sus ideas de lógica en el edge en VCL. Con la llegada de Compute el año pasado, nuestra red de edge computing se hizo accesible a cualquier lenguaje que compilase en WebAssembly, y ahora también puedes escribir código de Compute en Fiddle.

    Ingeniería
    + 3 más

  • Aprovechamiento de OAuth en el edge

    Dora Militaru, Andrew Betts

    La autenticación es una de las utilidades más evidentes de la edge computing. Si logras saber quiénes son tus usuarios tan pronto y tan cerca de sus ubicaciones como sea posible, ganarás en rapidez y posibilidades de personalización. No obstante, existen varios enfoques para implantar un esquema de autenticación en el edge.

    Compute

  • Nuevas formas de componer contenidos en el edge con Compute

    Andrew Betts

    Siempre ha sido posible generar contenido de forma programática y, con la llegada de nuestro entorno informático sin servidores, ahora es más fácil que nunca crear y transformar contenido de forma eficiente.

    WebAssembly
    Compute

  • Simplificar la autenticación con OAuth en el edge

    Dora Militaru, Andrew Betts

    El concepto básico de realizar la autenticación y luego utilizar los datos de identidad para tomar decisiones de autorización se aplica a la mayoría de aplicaciones web y nativas. Hacerlo en el edge aporta grandes ventajas, tanto para desarrolladores como para usuarios finales.

    Compute

  • Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Hemos reestructurado el contenido de nuestras soluciones para desarrolladores incorporando dos nuevos formatos y reorganizando nuestros populares recursos de recetas y patrones de solución. ¡Descubre los nuevos ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio!

    Noticias de la empresa
    Ingeniería

  • Diseño de aplicaciones nativas en el edge

    Andrew Betts

    Become "edge-native" in your next project and seamlessly run multiple instances concurrently and be prepared for the server-less world.

    Compute

  • Purgas rápidas de Fastly con funciones de Cloud Functions de GCP

    Andrew Betts

    Si utilizas Fastly delante de Google Cloud Storage, las funciones de Cloud Functions permiten purgar la plataforma de edge cloud de Fastly al instante y de manera selectiva para garantizar que las actualizaciones de los contenidos sean visibles de inmediato para los usuarios. En esta entrada de blog te explicamos cómo hacerlo.

    DevOps
    + 2 más

  • Los headers que debemos evitar

    Andrew Betts

    Los encabezados o headers HTTP son una forma importante de controlar de qué modo procesan tu contenido web las memorias caché y los navegadores. Sin embargo, muchos se emplean de forma incorrecta o sin sentido, lo cual incrementa la carga de tu página en momentos críticos, y quizás no funcionen del modo que tenías previsto.

  • Limpiar la caché en el navegador

    Andrew Betts

    Aprende a limpiar la memoria caché con JavaScript para solucionar errores y mejorar el rendimiento del frontend.

    Rendimiento