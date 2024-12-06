En el mundo actual, con entornos híbridos y multinube, nuestros clientes necesitan más flexibilidad a la hora de desplegar servicios y contenido. Dado que Fastly pone el frontend para estos servicios y contenidos, también necesita ofrecer una forma de facilitar los despliegues que no requiera cambios en la configuración del servicio cuando se producen cambios en orígenes o destinos del backend.

Sabemos de clientes de Compute que no tienen todos los backends configurados para sus propios clientes, lo cual suele ocurrir porque desconocen su existencia o necesitan decidirse por un backend en tiempo real siguiendo ciertos parámetros de la petición.

Por ejemplo, el cliente final puede querer que se dirija una petición con un identificador a un subdominio de nombres del backend que contenga el identificador. La solución habitual (y menos eficiente) que han encontrado los clientes hasta el momento implicaría hacer una llamada mediante API a otro servicio de la nube pública para recuperar la información del backend. Otro ejemplo es cuando nuestro cliente puede no conocer el nombre del cubo (como en <>.s3.region-code.amazonaws.com) antes de definir un backend en una API de servicio de Fastly.

Los flamantes backends dinámicos de Fastly responden a estas lagunas y dan a nuestros clientes un mecanismo más flexible para actualizar la lista de destinos aceptables y conectarse a los mismos en el tiempo de ejecución, ya que, si pueden efectuar cambios y actualizaciones a un backend de forma fácil y segura, lo podrán desarrollar y desplegar en consonancia con procesos de integración y despliegue continuos.

Eso no es todo, puesto que tenemos cuatro razones principales por las que deberías empezar a usar Dynamic Backends hoy mismo:

eliminar el esfuerzo y tiempo de desarrollo necesarios para predefinir backends con definiciones de origen preconcebidas; permitir a tus equipos realizar cambios a las aplicaciones y los backends sin tener que gestionar ni actualizar configuraciones con cada cambio; permitirte a ti pensar en arquitecturas de despliegue de orígenes más innovadoras que se puedan ampliar con el tiempo; reducir la latencia y mejorar el rendimiento.

Ejemplo: pasar de forma dinámica a un backend

Se pueden crear backends especificados de forma dinámica en Rust o Javascript sin tener que declararlos antes en una IU, lo cual no significa que no podrás disfrutar de las mismas capacidades que con un backend estático predefinido. Con Dynamic Backends, los clientes de Fastly ya pueden usar Compute para canalizar el tráfico según decisiones tomadas en tiempo real y estipuladas en el código. También pueden realizar cambios a sus backends sin crear complicaciones en sentido descendente, lo cual mejora toda la experiencia de distribución de contenidos.

Comienza a usar Dynamic Backends

Nos alegra poder anunciar la disponibilidad general de Dynamic Backends.