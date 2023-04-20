Ajay Bharadwaj
Product Manager, Fastly
Ajay Bharadwaj es Product Manager en Fastly y forma parte del equipo de Compute@Edge, que se centra en ofrecer funcionalidades de plataforma de programación que resultan clave para ejecutar cargas de trabajo sin servidores en el edge. En su tiempo libre, nunca pierde la ocasión de salir en bici o echar unas partidas de ajedrez.
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Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints
Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales.
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Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP
Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios.
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La observabilidad del origen unificada, ya disponible en los servicios de distribución, seguridad y entorno informático de Fastly
Nos complace anunciar que Origin Inspector, el producto completo de visibilidad del origen de Fastly que funciona desde el minuto uno, ya está disponible para los clientes de Compute.
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Dynamic Backends simplifica la gestión de configuraciones de backends
Presentamos Dynamic Backends, que permite a los clientes de Fastly ofrecer un mecanismo flexible para actualizar la lista de destinos aceptables y conectarse a los mismos en el tiempo de ejecución.