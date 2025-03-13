Potenciando la web abierta: cómo Fastly apoya a organizaciones como ToS;DR

Si llevas un tiempo usando Internet, sabrás que toda esa letra pequeña de las aplicaciones y sitios web que usas probablemente se aprovechan de ti de alguna manera, solo que no sabes exactamente cómo. Hacer clic en «Acepto» parece lo más fácil del mundo, pero ¿sabes realmente lo que acabas de aceptar? ¿A que estaría bien que alguien luchara por garantizar que todos sepamos a qué nos estamos suscribiendo? Afortunadamente para todos nosotros, existe, y estamos orgullosos de apoyarlos como parte de Fast Forward, nuestro programa de Fastly que apoya a las organizaciones que ayudan a mejorar Internet.

Estamos encantados de destacar Terms of Service; Didn't Read (ToS; DR) , un proyecto sin ánimo de lucro que evalúa y simplifica el lenguaje de los términos del servicio y las políticas de privacidad para facilitar su comprensión. Con más de 36 000 colaboradores registrados y alrededor de 500 colaboradores activos al mes, ToS;DR organiza una gran comunidad de activistas cuya misión es luchar por la transparencia de la información jurídica como solo Internet puede hacerlo.

El espíritu de código abierto, el aumento de la transparencia y la visibilidad benefician a todos los que utilizan el sitio. ToS;DR sirve como registro público de la transparencia de los derechos de los usuarios y es un defensor a ultranza de los internautas. Pero este tipo de impacto conlleva importantes retos de escalabilidad. ToS;DR mantiene un índice público y una extensión del navegador , muy utilizada, que facilita la visualización de los términos del sitio cuando se accede a los servicios, además de las herramientas que posibilitan la colaboración de la comunidad y la actualización de la información. Sin embargo, la contrapartida de estas pequeñas aportaciones de los usuarios es siempre una mayor exposición a posibles ataques y un aumento de las vulnerabilidades.

Antes de usar Fastly, ToS;DR experimentaba picos continuos de uso y ataques; «Cada 10 minutos veíamos que el servidor peligraba debido a errores de falta de memoria, lo cual era muy preocupante», asegura Erik Hering, Lead Developer de ToS;DR. «Desde que migramos [a Fastly], nuestro tiempo de actividad ha sido del 100 %». Esta mejora en el rendimiento y la seguridad permite al equipo de ToS;DR centrarse en su misión principal de transparencia en Internet, en lugar de combatir los ataques DDoS o gestionar los retos de escalabilidad. Para un equipo pequeño, la posibilidad de recuperar tiempo y ciclos de desarrollo tiene un valor incalculable.

El aumento del tiempo de actividad, la mejora del rendimiento y el refuerzo de la seguridad hacen de Internet un lugar mejor para todos, y el compromiso de Fastly de apoyar a organizaciones como ToS;DR va más allá del mero suministro de soluciones técnicas. Nuestro programa Fast Forward tiene tanto que ver con la comunidad y la comunicación como con la escalabilidad y la seguridad. Nos encanta aprender y conectar con quienes contribuyen a que Internet sea mejor cada día.