Seis charlas de Fastly para saberlo todo sobre el futuro de Wasm

Hace cuatro años decidimos apostar fuerte por WebAssembly. Al fin y al cabo, somos socios fundadores de Bytecode Alliance, formamos parte de su junta directiva y tenemos gente que trabaja en el ecosistema de Wasm tanto a tiempo parcial como a jornada completa. Lo hicimos porque entonces ya sabíamos que WebAssembly podía significar mucho no solo para internet, sino también para su infraestructura subyacente. Por esa razón, WebAssembly es la base de Compute, el entorno informático sin servidores en el edge de Fastly. Tenemos muchas ganas de saber qué nos depara el futuro y de compartir contigo nuestra ilusión a través de estas seis charlas.

A principios de 2023, nuestro equipo se pasó por la WasmCon y habló un poco de todo, desde la IA generativa hasta la ejecución del aprendizaje automático en WebAssembly para garantizar la seguridad y la corrección en Wasm. Como queremos transmitirte nuestra visión acerca del futuro de Wasm y ayudarte a entender por qué nos importa tanto este ecosistema, hemos reunido todos estos vídeos para ti. Creemos que aumentar el rendimiento, la agilidad, la seguridad y la privacidad de internet (en definitiva, mejorar internet) pasa por la inversión en software de código abierto como WebAssembly, además de su uso. Aquí tienes la prueba.

Fastly en la WasmCon de 2023

**What is a Component (and Why)?

**Luke Wagner (Distinguished Engineer en Fastly)

El modelo de componentes de WebAssembly propone ampliar el estándar de WebAssembly definiendo la manera en que los módulos se pueden componer dentro de una aplicación o biblioteca. Su objetivo es revolucionar el desarrollo, la distribución y la conceptualización de nuestro software a gran escala. En esta charla explicamos qué son los componentes, cómo se relacionan con otros conceptos conocidos y cómo pondrán nuevas funcionalidades a nuestro alcance en el futuro.

**Machine Learning in Fastly's Compute

**Andrew Brown (Software Engineer en Intel) y Matthew Tamayo-Rios (Staff Software Engineer en Fastly)

Los últimos avances en el aprendizaje profundo tienen el potencial de transformar la forma en que vivimos, aprendemos y trabajamos. En esta sesión hablamos sobre la eficiencia de los módulos de WebAssembly a la hora de ejecutar modelos de aprendizaje automático mediante wasi-nn y explicamos qué hay detrás de su funcionamiento en el entorno Compute de Fastly. Con el objetivo de hacer que la ejecución en un entorno de FaaS sin estado sea más eficiente, hemos ampliado la especificación wasi-nn para evitar la recarga de modelos para cada petición, revisado las API del host para que no haya interferencias con el bucle de eventos de Wasmtime, equilibrado algunos aspectos relacionados con la seguridad y añadido un nuevo backend de proxy basado en el protocolo KServe. Estas funcionalidades se muestran mediante una demo de un servicio de Compute que utiliza OpenVINO, ONNX y PyTorch para la clasificación y la IA generativa.

**Javascript Toolchain for WebAssembly Components

**Guy Bedford (Principal Software Engineer de Web Assembly en Fastly)

Esta presentación habla de los nuevos proyectos de cadena de herramientas de JavaScript para los componentes de WebAssembly y de las últimas funcionalidades de los modelos admitidos tanto para ejecutar como para escribir componentes de WebAssembly en entornos de JavaScript. También trata sobre procesos de virtualización y la compatibilidad de elementos esenciales de la plataforma, como el acceso a sistemas de archivos, con navegadores y otros entornos.

**Unraveling the Magic of Two Hot Trends: WebAssembly and Generative AI

**Larry Carvalho (Principal Consultant en RobustCloud), Radu Matei (cofundador y Chief Technology Officer de Fermyon), Aparna Sinha (Partner de Head Enterprise AI/ML en PearVC) y Tyler McMullen (CTO y cofundador de Fastly)

WebAssembly (Wasm) y la IA generativa son dos tecnologías emergentes que están en boca de todos, sobre todo por su enorme potencial para transformar las empresas. Ambas prometen marcar un antes y un después en nuestra manera de entender la informática e innovar a gran escala. La IA generativa y la automatización pueden revolucionar la economía mundial y el trabajo de muchas personas, desde los profesionales del conocimiento hasta los desarrolladores de software, y Wasm puede mejorar los resultados de las empresas al permitir la creación de aplicaciones web más rápidas, más eficientes y con un mayor nivel de portabilidad, mejorar la experiencia de uso e impulsar la productividad general. En esta mesa redonda hablamos sobre cómo se complementan estas dos tecnologías, sus casos de uso, sus innovaciones más prometedoras hasta la fecha y lo que podemos esperar de ahora en adelante. Larry Carvalho, Principal Consultant en RobustCloud, modera esta charla con invitados de lujo: Radu Matei (cofundador y Chief Technology Officer de Fermyon Technologies), Tyler McMullen (CTO de Fastly) y Aparna Sinha (VC/Entrepreneur en Pear VC).

**The WASI OS - Isolation with Communication, Wasm style

**Dan Gohman (Wasm y Fastly)

A la hora de diseñar un sistema operativo, una de las dificultades típicas consiste en averiguar cómo aislar los programas entre sí y, al mismo tiempo, permitir que se comuniquen. En esta sesión, analizamos WASI desde la perspectiva del diseño de sistemas operativos y repasamos tanto las similitudes como las diferencias que existen entre las instancias de Wasm, los procesos tradicionales y la comunicación entre procesos. También estudiamos a fondo las API WASI-http y WASI-sockets para ver lo que ocurre cuando la teoría se pone en práctica.

**Security and Correctness in Wasmtime

**Nick Fitzgerald (Technical Steering Committee Chair en Bytecode Alliance)

Los programas de WebAssembly están aislados entre sí y del host, por lo que no pueden leer ni escribir áreas externas de memoria, transferir el control a código arbitrario durante el proceso ni acceder libremente a la red ni al sistema de archivos. Esto significa que es seguro ejecutar programas de WebAssembly de poca confianza, ya que no pueden salir de la zona aislada para robar datos privados en un portátil ni ejecutar una botnet en un servidor. No obstante, estas propiedades relativas a la seguridad requieren de una implementación adecuada de WebAssembly en tiempo de ejecución. En esta charla, explicamos cómo garantizamos la corrección en el tiempo de ejecución Wasmtime de WebAssembly y su compilador, Cranelift.

Un firme compromiso con internet

Para seguir innovando y ofreciendo las mejores experiencias online, los desarrolladores necesitan acceder a tecnologías que se lo pongan fácil para crear aplicaciones en entornos tan seguros como el edge de Fastly. La inversión en software de código abierto y la colaboración entre empresas de distintos sectores son fundamentales para que todo el mundo se beneficie de las mejoras en la seguridad y el rendimiento de internet. En Fastly vamos a seguir volcándonos con WebAssembly porque creemos que es una tecnología clave para crear una comunidad de software interoperable en la que todas las organizaciones partan de la misma base.

Si quieres ponerte manos a la obra con WebAssembly, esta guía de inicio es el punto de partida perfecto.