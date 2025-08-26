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Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award

David King

Group Product Marketing Manager, Security

Seguridad
Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

Nos complace anunciar que Fastly DDoS Protection ha ganado un premio TechForward de SiliconANGLE en la categoría de seguridad en la nube. En una competencia directa contra importantes proveedores nativos de la nube como Aviatrix y Operant AI, es un honor recibir este reconocimiento. Los premios TechForward reconocen las tecnologías y soluciones que impulsan el negocio hacia adelante. Como voz de confianza de las empresas y las tecnologías emergentes, SiliconANGLE aplica un riguroso criterio editorial para destacar las innovaciones que están transformando el funcionamiento de las empresas en nuestro panorama en rápida evolución. 

Una fundación premiada

Con más de una década de experiencia defendiendo contra los ataques más grandes, lanzamos Fastly DDoS Protection el año pasado: nuestra solución adaptativa y automatizada diseñada para combatir los ataques DDoS de aplicaciones. Aprovechando el conocimiento de soluciones y servicios anteriores, buscamos crear un producto que los clientes pudieran activar y, ¡puf!, el ataque de denegación de servicio distribuido desaparece.

En el poco tiempo transcurrido desde su lanzamiento, decenas de clientes de distintos sectores y tamaños han adoptado Fastly DDoS Solution y, recientemente, un panel de nuestros homólogos se ha fijado en ello. 32 jueces de distintos sectores, cargos y funciones se unieron para otorgar este premio a nuestra solución.

¿Qué vieron en nuestra solución?

Además de que los clientes lo valoran con 4,8 estrellas en sitios de opinión como Gartner Peer Insights, señalaron su:

  1. Capacidad de red líder para absorber los ataques más grandes

  2. Despliegue en segundos con protección instantánea

  3. Tecnología capaz de distinguir momentos virales y otros picos legítimos de ataques maliciosos

Detén los ataques con una red líder en la industria

La red de Fastly actúa como una capa general de protección para todos los clientes que se ejecutan en ella; además de la protección inherente de nivel 3 y nivel 4 que proporcionamos con nuestra capacidad de red líder de 462 Tbps1, cada punto de presencia ejecuta DDoS Protection de Fastly, que limita cualquier latencia observada por soluciones comparables en el mercado. 

Despliegue rápido para una protección aún más rápida

Con solo presionar un interruptor, cualquiera puede desplegar Fastly DDoS Protection y mitigar instantáneamente los ataques DDoS de aplicaciones. Mientras que los despliegues en la nube y en el borde suelen requerir diagramas de arquitectura, conversaciones entre ingenieros y largos períodos de prueba, Fastly DDoS Protection solo requiere una opción de habilitación y una decisión: comenzar a bloquear ahora o registrar lo que el sistema habría hecho para validar la eficacia. Independientemente de la decisión, validar la eficacia solo lleva unos segundos, con paneles de control y vistas detalladas de los ataques individuales y conocimientos sobre qué reglas se generaron automáticamente para detenerlos. Nuestra solución contrasta marcadamente con las normas de la industria, que a menudo requieren largos períodos de aprendizaje que necesitan repeticiones frecuentes en respuesta a las actualizaciones de políticas.

Tecnología adaptativa para mitigar automáticamente los ataques

El Adaptive Threat Engine patentado de Fastly impulsa la solución, mitigando automáticamente los ataques a las aplicaciones y API de los clientes. Basado en un enfoque doble, tiene en cuenta no solo los picos de tráfico, sino también las características del tráfico, lo que garantiza que un pico masivo de tráfico con fines legítimos, como un momento viral en las redes sociales o una campaña de marketing, no se vea afectado por las herramientas automatizadas. A medida que las aplicaciones y API del mundo continúan generando ingresos adicionales para sus organizaciones, los atacantes se han dado cuenta, disparando constantemente un tráfico de ataque cada vez mayor a los clientes desde principios de 2025. Por suerte, Fastly DDoS Protection garantiza que no sufran ningún deterioro del rendimiento, interrupciones ni aumento de los costes operativos.

Empieza a usar la galardonada solución Fastly DDoS Protection

Ganar este premio es solo el principio para Fastly DDoS Protection, ¡y pronto tendremos actualizaciones aún más interesantes! Empieza a aprovechar nuestra solución adaptable hoy mismo y obtén hasta 500 000  peticiones gratis, o contacta con nuestro equipo para obtener más información.

1 a fecha de 30 de junio de 2025

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