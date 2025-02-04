David King
Gerente sénior de marketing de producto, Seguridad
David King es Product Marketing Manager de productos de seguridad en Fastly.
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DDoS en diciembre de 2025
Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación.
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3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos
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DDoS en agosto
Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad.
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Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award tras un riguroso análisis realizado por 32 colegas del sector.
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Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly
El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control.
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Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit
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Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora.
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DDoS en abril
Informe DDoS de abril de 2025: los ataques en EE. UU. aumentan. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación de seguridad procesable. ¡Protege tus aplicaciones ahora!
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Descubre cómo las soluciones WAAP de Fastly aumentan las conversiones, incrementan la productividad y reducen los costes. Lee el estudio TEI de Forrester para más detalles.
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De la detección a la mitigación: asegurando la eficacia contra los ataques DDoS
La actualización de DDoS Protection de Fastly, Attack Insights, ofrece información detallada sobre eventos y reglas para verificar la eficacia de la mitigación y mejorar la seguridad de la aplicación.
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Un WAF mejor y más rápido
Los WAF antiguos pueden llegar a tener muchas carencias, por lo que cuando diseñamos el WAF de última generación de Fastly, siempre tuvimos en mente las cuatro ventajas clave que repasaremos a continuación.
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