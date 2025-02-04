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David King

Gerente sénior de marketing de producto, Seguridad

David King es Product Marketing Manager de productos de seguridad en Fastly.

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  • DDoS en diciembre de 2025

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación.

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  • Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión

    Liam Mayron, David King

    Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones.

    Seguridad
    Producto
    Una ilustración de un escudo con flechas y un servidor detrás de él

  • 3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos

    David King, Ashley Hurwitz

    Evita errores costosos de seguridad en aplicaciones y API. Descubre cómo optimizar la evaluación de WAF, calcular el coste total de propiedad y adoptar el desarrollo ágil para alcanzar una seguridad óptima.

    Seguridad
    DevOps

  • DDoS en septiembre

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    El informe de Fastly de septiembre de 2025 sobre ataques DDoS detalla los ataques a aplicaciones modernas. Obtén conocimientos y orientación para fortalecer tus iniciativas de seguridad.

    Seguridad
    Información del sector

  • DDoS en agosto

    Liam Mayron, David King

    Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad.

    Seguridad
    + 2 más

  • Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award

    David King

    Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award tras un riguroso análisis realizado por 32 colegas del sector.

    Seguridad
    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly

    Matthew Mathur, David King, + 1 más

    El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control.

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    Información del sector

  • DDoS en junio

    Liam Mayron, David King

    El informe sobre DDoS de junio revela un ataque de más de 250 000 millones de peticiones a un proveedor de alta tecnología y el auge de Byline Banshee. Obtén conocimientos clave y orientación práctica.

    Seguridad
    Información del sector

  • Adaptación de la protección contra DDoS automatizada

    Liam Mayron, David King

    Ajusta tu protección contra DDoS con la actualización Precise Defense de Fastly. Obtendrás flexibilidad para permitir el tráfico legítimo y mitigar automáticamente los ataques.

    Producto
    Seguridad

  • Encuesta de Fastly AppSec: IA y Seguridad en 2025

    David King, Natalie Griffeth

    Explora la encuesta AppSec 2025 de Fastly sobre el impacto de la IA, los cambios presupuestarios y las tendencias de seguridad en medio de los cambios económicos. ¡Obtén conocimientos clave ahora!

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    Información del sector
    Una ilustración de una ventana de navegador segura dentro de una burbuja azul que la protege de flechas rojas entrantes.

  • Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit

    David King, Lorraine Bellon

    ¡rentabiliza el tráfico de bots de IA! El Bot Management de Fastly y TollBit se han unido para ofrecer un control granular, rendimiento y flexibilidad para gestionar bots y desbloquear nuevos ingresos.

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  • DDoS en mayo

    Liam Mayron, David King

    Informe DDoS de mayo de 2025: 2 nuevos ataques cada minuto. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación práctica sobre seguridad.

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  • AppSec en el primer trimestre de 2025: tendencias del último informe de Fastly

    David King

    Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora.

    Seguridad
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    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • DDoS en abril

    Liam Mayron, David King

    Informe DDoS de abril de 2025: los ataques en EE. UU. aumentan. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación de seguridad procesable. ¡Protege tus aplicaciones ahora!

    Seguridad
    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • Las ventajas económicas de las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly

    David King

    Descubre cómo las soluciones WAAP de Fastly aumentan las conversiones, incrementan la productividad y reducen los costes. Lee el estudio TEI de Forrester para más detalles.

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    Noticias de la empresa
    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • De la detección a la mitigación: asegurando la eficacia contra los ataques DDoS

    Liam Mayron, David King

    La actualización de DDoS Protection de Fastly, Attack Insights, ofrece información detallada sobre eventos y reglas para verificar la eficacia de la mitigación y mejorar la seguridad de la aplicación.

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  • Elimina los CAPTCHA para usuarios reales con Fastly Bot Management

    Daniel Corbett, David King

    La última actualización de Fastly Bot Management elimina los CAPTCHA para tus usuarios finales, detecta más bots y reduce la apropiación de cuentas. ¡Ponte en contacto con nosotros para verlo en acción!

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  • Un WAF mejor y más rápido

    David King, The Fastly Collective

    Los WAF antiguos pueden llegar a tener muchas carencias, por lo que cuando diseñamos el WAF de última generación de Fastly, siempre tuvimos en mente las cuatro ventajas clave que repasaremos a continuación.

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  • Fastly, reconocido en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)»

    David King

    Fastly, reconocido en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)»

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  • Tres tendencias de seguridad de aplicación a supervisar en 2025

    David King

    Descubre cómo los profesionales de la ciberseguridad se están adaptando a un panorama en constante cambio. Explora conocimientos sobre el crecimiento, la consolidación y la automatización en las estrategias de seguridad.

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