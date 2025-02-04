DDoS en diciembre de 2025 Liam Mayron, David King, + 1 más Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación. 22 de enero de 2026

Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión Liam Mayron, David King Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones. 20 de noviembre de 2025

3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos David King, Ashley Hurwitz Evita errores costosos de seguridad en aplicaciones y API. Descubre cómo optimizar la evaluación de WAF, calcular el coste total de propiedad y adoptar el desarrollo ágil para alcanzar una seguridad óptima. 20 de octubre de 2025

DDoS en septiembre Liam Mayron, David King, + 1 más El informe de Fastly de septiembre de 2025 sobre ataques DDoS detalla los ataques a aplicaciones modernas. Obtén conocimientos y orientación para fortalecer tus iniciativas de seguridad. 17 de octubre de 2025

DDoS en agosto Liam Mayron, David King Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad. 10 de septiembre de 2025

Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award David King Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award tras un riguroso análisis realizado por 32 colegas del sector. 26 de agosto de 2025

Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly Matthew Mathur, David King, + 1 más El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control. 19 de agosto de 2025

DDoS en junio Liam Mayron, David King El informe sobre DDoS de junio revela un ataque de más de 250 000 millones de peticiones a un proveedor de alta tecnología y el auge de Byline Banshee. Obtén conocimientos clave y orientación práctica. 23 de julio de 2025

Adaptación de la protección contra DDoS automatizada Liam Mayron, David King Ajusta tu protección contra DDoS con la actualización Precise Defense de Fastly. Obtendrás flexibilidad para permitir el tráfico legítimo y mitigar automáticamente los ataques. 08 de julio de 2025

Encuesta de Fastly AppSec: IA y Seguridad en 2025 David King, Natalie Griffeth Explora la encuesta AppSec 2025 de Fastly sobre el impacto de la IA, los cambios presupuestarios y las tendencias de seguridad en medio de los cambios económicos. ¡Obtén conocimientos clave ahora! 03 de julio de 2025

Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit David King, Lorraine Bellon ¡rentabiliza el tráfico de bots de IA! El Bot Management de Fastly y TollBit se han unido para ofrecer un control granular, rendimiento y flexibilidad para gestionar bots y desbloquear nuevos ingresos. 01 de julio de 2025

DDoS en mayo Liam Mayron, David King Informe DDoS de mayo de 2025: 2 nuevos ataques cada minuto. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación práctica sobre seguridad. 11 de junio de 2025

AppSec en el primer trimestre de 2025: tendencias del último informe de Fastly David King Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora. 03 de junio de 2025

DDoS en abril Liam Mayron, David King Informe DDoS de abril de 2025: los ataques en EE. UU. aumentan. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación de seguridad procesable. ¡Protege tus aplicaciones ahora! 22 de mayo de 2025

Las ventajas económicas de las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly David King Descubre cómo las soluciones WAAP de Fastly aumentan las conversiones, incrementan la productividad y reducen los costes. Lee el estudio TEI de Forrester para más detalles. 10 de abril de 2025

De la detección a la mitigación: asegurando la eficacia contra los ataques DDoS Liam Mayron, David King La actualización de DDoS Protection de Fastly, Attack Insights, ofrece información detallada sobre eventos y reglas para verificar la eficacia de la mitigación y mejorar la seguridad de la aplicación. 08 de abril de 2025

Elimina los CAPTCHA para usuarios reales con Fastly Bot Management Daniel Corbett, David King La última actualización de Fastly Bot Management elimina los CAPTCHA para tus usuarios finales, detecta más bots y reduce la apropiación de cuentas. ¡Ponte en contacto con nosotros para verlo en acción! 25 de marzo de 2025

Un WAF mejor y más rápido David King, The Fastly Collective Los WAF antiguos pueden llegar a tener muchas carencias, por lo que cuando diseñamos el WAF de última generación de Fastly, siempre tuvimos en mente las cuatro ventajas clave que repasaremos a continuación. 18 de marzo de 2025

Fastly, reconocido en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)» David King Fastly, reconocido en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)» 01 de marzo de 2025