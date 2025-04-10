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David King

Group Product Marketing Manager, Security

David King es Product Marketing Manager de productos de seguridad en Fastly.

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  • Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly

    Ameet Bharwani, David King

    Protege tu infraestructura de IA con Fastly. Descubre cómo nuestra arquitectura de seguridad para servidores MCP mitiga amenazas de Open Web Application Security Project y específicas de IA, al tiempo que mantiene el rendimiento en el edge.

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  • El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos

    David King, Ashley Hurwitz

    El relleno de credenciales pone en peligro la confianza de los jugadores y los ingresos del sector de los videojuegos. Descubre cómo detener los ataques de apropiación de cuentas en el edge sin afectar a la experiencia de los jugadores.

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    Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio.

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    David King, Natalie Griffeth

    El Threat Insight Report de Fastly revela que el 49 % del tráfico web son bots, el 99 % de los cuales no son deseados. Descubre cómo hacer evolucionar tu estrategia de bots para gestionar la seguridad y los costes.

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  • Adaptarse a la era de la IA

    James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 más

    Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA.

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  • DDoS en diciembre de 2025

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación.

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  • Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión

    Liam Mayron, David King

    Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones.

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  • 3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos

    David King, Ashley Hurwitz

    Evita errores costosos de seguridad en aplicaciones y API. Descubre cómo optimizar la evaluación de WAF, calcular el coste total de propiedad y adoptar el desarrollo ágil para alcanzar una seguridad óptima.

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  • DDoS en septiembre

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    El informe de Fastly de septiembre de 2025 sobre ataques DDoS detalla los ataques a aplicaciones modernas. Obtén conocimientos y orientación para fortalecer tus iniciativas de seguridad.

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  • DDoS en agosto

    Liam Mayron, David King

    Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad.

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  • Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award

    David King

    Fastly DDoS Protection gana el SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award tras un riguroso análisis realizado por 32 colegas del sector.

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    El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control.

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  • DDoS en junio

    Liam Mayron, David King

    El informe sobre DDoS de junio revela un ataque de más de 250 000 millones de peticiones a un proveedor de alta tecnología y el auge de Byline Banshee. Obtén conocimientos clave y orientación práctica.

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  • Adaptación de la protección contra DDoS automatizada

    Liam Mayron, David King

    Ajusta tu protección contra DDoS con la actualización Precise Defense de Fastly. Obtendrás flexibilidad para permitir el tráfico legítimo y mitigar automáticamente los ataques.

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    David King, Natalie Griffeth

    Explora la encuesta AppSec 2025 de Fastly sobre el impacto de la IA, los cambios presupuestarios y las tendencias de seguridad en medio de los cambios económicos. ¡Obtén conocimientos clave ahora!

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  • Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit

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    ¡rentabiliza el tráfico de bots de IA! El Bot Management de Fastly y TollBit se han unido para ofrecer un control granular, rendimiento y flexibilidad para gestionar bots y desbloquear nuevos ingresos.

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  • DDoS en mayo

    Liam Mayron, David King

    Informe DDoS de mayo de 2025: 2 nuevos ataques cada minuto. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación práctica sobre seguridad.

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  • AppSec en el primer trimestre de 2025: tendencias del último informe de Fastly

    David King

    Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora.

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  • DDoS en abril

    Liam Mayron, David King

    Informe DDoS de abril de 2025: los ataques en EE. UU. aumentan. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación de seguridad procesable. ¡Protege tus aplicaciones ahora!

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  • Las ventajas económicas de las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly

    David King

    Descubre cómo las soluciones WAAP de Fastly aumentan las conversiones, incrementan la productividad y reducen los costes. Lee el estudio TEI de Forrester para más detalles.

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