Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA

John Agger

Principal Industry Marketing Manager para medios de comunicación y entretenimiento, Fastly

IASeguridadPlataforma

Herramientas como ChatGPT, Perplexity y Claude están transformando la manera en que las editoriales digitales y los creadores de contenido participan con sus audiencias. En lugar de clics y vistas de página, ahora se generan respuestas completas sobre la marcha, a menudo extraídas directamente del contenido que los creadores se esforzaron en producir. A medida que estas plataformas se convierten en canales de referencia para noticias, entretenimiento y comercio, la falta de visibilidad deja a las empresas inseguras sobre su verdadera influencia y la adopción de contenido en una parte en rápido crecimiento del panorama de la prensa digital.

ScalePost ha introducido recientemente un conjunto de herramientas que proporciona a las editoriales y marcas una visibilidad clara sobre cómo aparece su contenido en las respuestas de IA: qué se cita, por quién y con qué frecuencia, para que puedan medir su presencia y mejorarla. Actualmente, estas herramientas son utilizadas por los equipos de ingresos, marketing y SEO. 

Pero antes de profundizar en cómo funciona la solución, merece la pena retroceder un poco para entender por qué la plataforma Fastly es especialmente adecuada para una innovación como esta. Diseñada para ampliarse, personalizarse y mejorarse, Fastly ofrece a los desarrolladores y socios la base para crear nuevas capacidades en el borde, haciendo posibles soluciones como ScalePost desde el principio.

Cómo Fastly distribuye una visibilidad y extensibilidad inigualables

Los desarrolladores y las empresas de terceros aumentan continuamente el valor de Fastly, gracias a nuestra arquitectura flexible, fácil de desarrollar y altamente personalizable. Las empresas online pueden ejecutar servicios y aplicaciones directamente en el borde, distribuyendo mejoras inmediatas en el rendimiento y obteniendo un mayor control sobre cómo se gestiona el tráfico. Esto convierte a Fastly no solo en otra CDN, sino en una plataforma edge que crece junto con sus usuarios y fortalece sus inversiones con el tiempo.

Un diferenciador clave es la visibilidad que proporciona Fastly. Con archivos de registro instantáneos y gratuitos, las empresas obtienen una verdadera fuente de datos en tiempo real que muestra exactamente lo que está sucediendo en su tráfico. ScalePost, por ejemplo, aprovecha esta capacidad para ofrecer a sus clientes una visión precisa e instantánea de cómo se accede y se referencia el contenido en las plataformas de IA. Donde otros proveedores solo ofrecen una fracción de los datos de registro, a menudo con retrasos significativos y a menudo a un coste, Fastly pone a disposición el 100 % de los registros de cliente de forma inmediata. Ese nivel de transparencia potencia a las empresas a detectar problemas más rápidamente, obtener conocimientos más profundos y crear soluciones en las que sus clientes puedan confiar. Es esta combinación de apertura, velocidad e integridad lo que convierte a Fastly en el complemento más fuerte de cualquier estrategia CDN.

ScalePost: Restaurando la visibilidad y recuperando el control

En las últimas semanas, hemos analizado una gama de soluciones creadas en la plataforma Fastly para ayudar a los propietarios del contenido a captar ingresos cuando su trabajo es extraído. Una novedad en esta categoría es ScalePost, que mide cómo se citan y posicionan los contenidos o las marcas en las respuestas de la IA, y luego guía a las editoriales o propietarios de marcas sobre cómo expandir su presencia donde importa.

Los análisis tradicionales solo miden las referencias humanas y las páginas vistas; no muestran si un artículo o una marca está generando una respuesta de IA. Una vez que comprendas cómo las plataformas LLM están utilizando tu contenido y marca, puedes tomar decisiones informadas: optimiza la visibilidad de la optimización del motor de respuestas (AEO) moldeando el contenido y los formatos más propensos a aparecer en las respuestas de IA; explora oportunidades de monetización donde las licencias y asociaciones están activas hoy, y donde es probable que la demanda crezca; y controla el acceso mediante reglas para bloquear rastreadores no deseados o establecer los términos bajo los cuales acceden a tu contenido.

ScalePost distribuye señales procesables directamente en los flujos de trabajo existentes. Las API de integración revelan la «huella de búsqueda de IA» de una empresa, mostrando qué URL, titulares o entidades se están incorporando en las respuestas de LLM. Los datos de clasificación permiten la aplicación de políticas detalladas, determinando qué bots están permitidos, limitados o bloqueados en el borde, mientras que las métricas de rendimiento y los conocimientos de AEO informan las estrategias de optimización. Al combinar la visibilidad nativa del borde de Fastly, creada sobre una arquitectura diseñada desde cero para operar en el borde de la red y distribuir conocimiento en tiempo real, con el nivel de correlación de ScalePost, los clientes de Fastly obtienen una manera instantánea, fiable y fácil de usar para los desarrolladores de detectar, clasificar y gestionar el tráfico de bots de IA como parte de su estrategia de infraestructura más amplia.

Para resumir, Scalepost ofrece las siguientes características:

  • Visibilidad de tu huella de búsqueda de IA: descubre cuándo, dónde y cómo aparecen tus artículos, titulares y marcas en los chatbots populares. Esta es una señal fundamental de AEO.

  • Menciones y contexto: descubre qué contenido o marcas destacan más en las respuestas de IA y cómo te comparas con la competencia o tus pares.

  • Conocimientos prácticos para AEO: ve más allá de las páginas vistas y los clics para entender cómo las plataformas de IA están moldeando el alcance e influyendo en la percepción de la marca.

Arrojar luz sobre los costes ocultos de la infraestructura

ScalePost también ayuda a los equipos de ingeniería y operaciones a explicar el aumento de los costes de infraestructura que los análisis tradicionales pasan por alto. Los bots de IA que rastrean a escala pueden aumentar significativamente el ancho de banda, el tráfico de salida de origen y la utilización informática, pero debido a que este tráfico no está vinculado a sesiones humanas, nunca aparece en los informes de referencia o de ingresos. El resultado es una brecha cada vez mayor entre el gasto en infraestructura y el retorno medible. Al clasificar y correlacionar las peticiones de bots de IA con los registros de nivel de borde, ScalePost revela los verdaderos impulsores del aumento del costo de la infraestructura. Los equipos pueden entonces cuantificar el tráfico no relacionado con ingresos, ajustar las políticas de caché y distribución, y decidir cuándo limitar, bloquear o licenciar el consumo de IA. Dicho de otra manera: ScalePost convierte los costes inexplicables en una actividad medible que se puede gestionar de manera activa.

El envío de registros en tiempo real HTTPS de Fastly hace que sea sencillo activar ScalePost, sin afectar a las visitas humanas. Una vez habilitado, tendrás acceso inmediato a un panel en tiempo real y a tendencias históricas, lo que te proporcionará una clara visibilidad de cómo evolucionan las interacciones de IA con tu contenido a lo largo del tiempo.

Para más información, visita scalepost.ai y las páginas de gestión de bots de IA de Fastly.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto