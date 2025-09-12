Herramientas como ChatGPT, Perplexity y Claude están transformando la manera en que las editoriales digitales y los creadores de contenido participan con sus audiencias. En lugar de clics y vistas de página, ahora se generan respuestas completas sobre la marcha, a menudo extraídas directamente del contenido que los creadores se esforzaron en producir. A medida que estas plataformas se convierten en canales de referencia para noticias, entretenimiento y comercio, la falta de visibilidad deja a las empresas inseguras sobre su verdadera influencia y la adopción de contenido en una parte en rápido crecimiento del panorama de la prensa digital.

ScalePost ha introducido recientemente un conjunto de herramientas que proporciona a las editoriales y marcas una visibilidad clara sobre cómo aparece su contenido en las respuestas de IA: qué se cita, por quién y con qué frecuencia, para que puedan medir su presencia y mejorarla. Actualmente, estas herramientas son utilizadas por los equipos de ingresos, marketing y SEO.

Pero antes de profundizar en cómo funciona la solución, merece la pena retroceder un poco para entender por qué la plataforma Fastly es especialmente adecuada para una innovación como esta. Diseñada para ampliarse, personalizarse y mejorarse, Fastly ofrece a los desarrolladores y socios la base para crear nuevas capacidades en el borde, haciendo posibles soluciones como ScalePost desde el principio.

Cómo Fastly distribuye una visibilidad y extensibilidad inigualables

Los desarrolladores y las empresas de terceros aumentan continuamente el valor de Fastly, gracias a nuestra arquitectura flexible, fácil de desarrollar y altamente personalizable. Las empresas online pueden ejecutar servicios y aplicaciones directamente en el borde, distribuyendo mejoras inmediatas en el rendimiento y obteniendo un mayor control sobre cómo se gestiona el tráfico. Esto convierte a Fastly no solo en otra CDN, sino en una plataforma edge que crece junto con sus usuarios y fortalece sus inversiones con el tiempo.

Un diferenciador clave es la visibilidad que proporciona Fastly. Con archivos de registro instantáneos y gratuitos, las empresas obtienen una verdadera fuente de datos en tiempo real que muestra exactamente lo que está sucediendo en su tráfico. ScalePost, por ejemplo, aprovecha esta capacidad para ofrecer a sus clientes una visión precisa e instantánea de cómo se accede y se referencia el contenido en las plataformas de IA. Donde otros proveedores solo ofrecen una fracción de los datos de registro, a menudo con retrasos significativos y a menudo a un coste, Fastly pone a disposición el 100 % de los registros de cliente de forma inmediata. Ese nivel de transparencia potencia a las empresas a detectar problemas más rápidamente, obtener conocimientos más profundos y crear soluciones en las que sus clientes puedan confiar. Es esta combinación de apertura, velocidad e integridad lo que convierte a Fastly en el complemento más fuerte de cualquier estrategia CDN.

ScalePost: Restaurando la visibilidad y recuperando el control

En las últimas semanas, hemos analizado una gama de soluciones creadas en la plataforma Fastly para ayudar a los propietarios del contenido a captar ingresos cuando su trabajo es extraído. Una novedad en esta categoría es ScalePost, que mide cómo se citan y posicionan los contenidos o las marcas en las respuestas de la IA, y luego guía a las editoriales o propietarios de marcas sobre cómo expandir su presencia donde importa.

Los análisis tradicionales solo miden las referencias humanas y las páginas vistas; no muestran si un artículo o una marca está generando una respuesta de IA. Una vez que comprendas cómo las plataformas LLM están utilizando tu contenido y marca, puedes tomar decisiones informadas: optimiza la visibilidad de la optimización del motor de respuestas (AEO) moldeando el contenido y los formatos más propensos a aparecer en las respuestas de IA; explora oportunidades de monetización donde las licencias y asociaciones están activas hoy, y donde es probable que la demanda crezca; y controla el acceso mediante reglas para bloquear rastreadores no deseados o establecer los términos bajo los cuales acceden a tu contenido.

ScalePost distribuye señales procesables directamente en los flujos de trabajo existentes. Las API de integración revelan la «huella de búsqueda de IA» de una empresa, mostrando qué URL, titulares o entidades se están incorporando en las respuestas de LLM. Los datos de clasificación permiten la aplicación de políticas detalladas, determinando qué bots están permitidos, limitados o bloqueados en el borde, mientras que las métricas de rendimiento y los conocimientos de AEO informan las estrategias de optimización. Al combinar la visibilidad nativa del borde de Fastly, creada sobre una arquitectura diseñada desde cero para operar en el borde de la red y distribuir conocimiento en tiempo real, con el nivel de correlación de ScalePost, los clientes de Fastly obtienen una manera instantánea, fiable y fácil de usar para los desarrolladores de detectar, clasificar y gestionar el tráfico de bots de IA como parte de su estrategia de infraestructura más amplia.

Para resumir, Scalepost ofrece las siguientes características:

Visibilidad de tu huella de búsqueda de IA: descubre cuándo, dónde y cómo aparecen tus artículos, titulares y marcas en los chatbots populares. Esta es una señal fundamental de AEO.

Menciones y contexto: descubre qué contenido o marcas destacan más en las respuestas de IA y cómo te comparas con la competencia o tus pares.

Conocimientos prácticos para AEO: ve más allá de las páginas vistas y los clics para entender cómo las plataformas de IA están moldeando el alcance e influyendo en la percepción de la marca.

Arrojar luz sobre los costes ocultos de la infraestructura

ScalePost también ayuda a los equipos de ingeniería y operaciones a explicar el aumento de los costes de infraestructura que los análisis tradicionales pasan por alto. Los bots de IA que rastrean a escala pueden aumentar significativamente el ancho de banda, el tráfico de salida de origen y la utilización informática, pero debido a que este tráfico no está vinculado a sesiones humanas, nunca aparece en los informes de referencia o de ingresos. El resultado es una brecha cada vez mayor entre el gasto en infraestructura y el retorno medible. Al clasificar y correlacionar las peticiones de bots de IA con los registros de nivel de borde, ScalePost revela los verdaderos impulsores del aumento del costo de la infraestructura. Los equipos pueden entonces cuantificar el tráfico no relacionado con ingresos, ajustar las políticas de caché y distribución, y decidir cuándo limitar, bloquear o licenciar el consumo de IA. Dicho de otra manera: ScalePost convierte los costes inexplicables en una actividad medible que se puede gestionar de manera activa.

El envío de registros en tiempo real HTTPS de Fastly hace que sea sencillo activar ScalePost, sin afectar a las visitas humanas. Una vez habilitado, tendrás acceso inmediato a un panel en tiempo real y a tendencias históricas, lo que te proporcionará una clara visibilidad de cómo evolucionan las interacciones de IA con tu contenido a lo largo del tiempo.