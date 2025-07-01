Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly Ameet Bharwani, David King Protege tu infraestructura de IA con Fastly. Descubre cómo nuestra arquitectura de seguridad para servidores MCP mitiga amenazas de Open Web Application Security Project y específicas de IA, al tiempo que mantiene el rendimiento en el edge. 09 de julio de 2026

Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge Shaun Flagg Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA. 01 de julio de 2026

Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 más Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge. 10 de junio de 2026

El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año Artur Bergman, Hossein Lotfi Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web. 09 de junio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Ofrece a los agentes de IA el Markdown que realmente quieren Jonathan Speek Los rastreadores de IA prefieren Markdown al HTML. Descubre cómo usar Fastly Compute para entregar Markdown limpio y almacenado en caché a los agentes de IA sin cambiar tu servidor de origen. 28 de mayo de 2026

La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad Marshall Erwin Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación. 20 de mayo de 2026

Fastly se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para impulsar la interoperabilidad de la IA en el edge Tracy Hinds Fastly se une a la AAIF para definir estándares abiertos que impulsen la interoperabilidad de la IA en el edge. Consigue una ejecución segura en menos de un milisegundo para subtareas agénticas con nuestro servidor MCP. 18 de mayo de 2026

La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial Ashley Hurwitz, David King Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio. 07 de mayo de 2026

Mito o maravilla: Claude Mythos y lo que significa para la seguridad Samir Sherif Aprende más sobre el anuncio de IA Claude Mythos y su verdadero significado para la seguridad. Descubre por qué la protección en tiempo de ejecución es ahora fundamental frente al descubrimiento de vulnerabilidades a velocidad de máquina. 29 de abril de 2026

Adaptarse a la era de la IA James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 más Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA. 16 de abril de 2026

Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

El impuesto sobre la velocidad de la IA: los costes de seguridad ocultos que conlleva la adopción prioritaria de la IA Alina Lehtinen-Vela Las empresas que dan prioridad a la IA se enfrentan a tiempos de recuperación más largos, mayores costes por infracciones y superficies de ataque cada vez más amplias. Descubre cómo reducir los riesgos de seguridad y crear una infraestructura segura 25 de febrero de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

¿Confiamos en la IA? Aumento de la adopción de la IA en AppSec a pesar de la supervisión limitada Natalie Griffeth La adopción de IA en AppSec está en auge, pero la supervisión se queda atrás. Explora la paradoja de la confianza frente al riesgo, los falsos positivos y el futuro de la IA en la seguridad de las aplicaciones. 08 de octubre de 2025

Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA John Agger Descubre cuándo y cómo los chatbots de IA utilizan tu contenido. Con Fastly y ScalePost, las editoriales finalmente obtienen visibilidad sobre cómo aparece su trabajo en las respuestas generadas por IA. 12 de septiembre de 2025

¿Cambio de Vibe? Los desarrolladores sénior envían casi 2,5 veces más código de IA que sus homólogos junior Alina Lehtinen-Vela La encuesta de Fastly muestra que los desarrolladores sénior confían lo suficiente en las herramientas de IA generativa como para enviar 2,5 veces más código de IA, mientras que los desarrolladores jóvenes se mantienen en la codificación tradicional y con cautela. 27 de agosto de 2025

Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly Matthew Mathur, David King, + 1 más El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control. 19 de agosto de 2025

Encuesta de Fastly AppSec: IA y Seguridad en 2025 David King, Natalie Griffeth Explora la encuesta AppSec 2025 de Fastly sobre el impacto de la IA, los cambios presupuestarios y las tendencias de seguridad en medio de los cambios económicos. ¡Obtén conocimientos clave ahora! 03 de julio de 2025