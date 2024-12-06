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La manita: Fastly se convierte en el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cinco años seguidos

Andrew Peterson

Cofundador de Signal Sciences y vicepresidente de Fastly, Ventas de seguridad, Fastly

SeguridadNoticias de la empresa

¡Estamos en racha! Nos llena de alegría anunciar que el WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) ha sido reconocido, por quinto año consecutivo, como «Customers’ Choice» en el informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API (WAAP).

Así pues, Fastly se convierte en el único proveedor de protección de aplicaciones web y API que recibe este reconocimiento cinco años seguidos. Nos llena especialmente de orgullo que los clientes dieran a nuestro WAF de última generación una media de 5 de 5 estrellas —la más alta de todos los proveedores— y que el 97 % afirmase que lo recomendaría a otros clientes. Además, recibimos el número más alto de reseñas de clientes entre los proveedores, con más de 140 reseñas a fecha del 30 de noviembre de 2022.

Creemos que este reconocimiento pone de manifiesto cuánto la unión con Signal Sciences ha potenciado la capacidad de Fastly para dar a los desarrolladores lo necesario para hacer de internet un lugar rápido, seguro y atractivo. El año pasado, lanzamos la posibilidad de desplegar el WAF de última generación de Fastly dentro de nuestra red de edge cloud global, acercando la protección al usuario final y protegiendo los sistemas de origen del tráfico malicioso. Esto es lo que convierte a Fastly en la solución de WAF de última generación con el despliegue más flexible del mercado: nuestra capacidad para proteger aplicaciones y API dondequiera que estén con una única solución unificada que puede desplegarse en contenedores, en entorno local, en la nube o en el borde.

Qué dicen nuestros clientes

Este reconocimiento se basa en las reseñas de más de 140 usuarios reales que han adquirido, implementado y usado nuestro WAF de última generación. A continuación compartimos algunos de sus comentarios:

  • «La implementación fue sencilla y muy rápida. El soporte del equipo de Fastly fue excelente. Este WAF es muy eficiente y se ajusta perfectamente a nuestras necesidades." - CTO del sector de los medios de comunicación

  • «Sigue siendo el mejor producto WAF del mercado. Fácil de usar, pero con amplias opciones de personalización. Aun con un equipo de seguridad pequeño, este producto ofrece sólidas funcionalidades de seguridad y cumplimiento normativo». - Director of Product Security del sector inmobiliario

  • "Se trata de uno de los mejores productos WAF que he usado. Es fácil de integrar, el panel ofrece muy buenas capacidades y la interfaz de usuario es excelente para gestionar sitios y reglas. No da falsos positivos y facilita la aplicación de reglas (autoservicio)». - Engineering Manager del sector del retail

  • «Antes de elegir a Fastly, probamos más de 4 soluciones de WAF para esta área específica. Ya hemos tenido el placer de trabajar con el equipo de soporte de Fastly, que siempre está disponible para ayudarnos y sugerir soluciones. El WAF de última generación de Fastly es el mejor producto que hemos implementado en nuestros entornos de producción». - Director de IT del sector de medios   

  • «La implementación y, en general, toda la experiencia con el NGWAF de Fastly han ido sobre ruedas. En cuanto instalamos el producto, lo pusimos en modo de bloqueo y empezamos a ver el verdadero valor que recibíamos mientras protegíamos nuestros sitios web»  El WAF de última generación es el mejor producto que hemos implementado en nuestros entornos de producción». - IT seguridad and Risk Management, sector de bienes de consumo

Nuestros clientes notan la diferencia que aporta el WAF de última generación, tanto en seguridad como en velocidad y experiencia de uso. Y no solo han reconocido nuestro WAF de última generación: Fastly fue nombrada «Customers’ Choice» también en el informe «Voice of the Customer»: red de distribución de contenidos global (CDN) de Gartner Peer Insights™ de 2022. De entre siete proveedores aptos, nuestra CDN obtuvo la calificación general más alta, recibió la valoración más alta de los clientes con 4,8 de 5 estrellas, y el 97 % afirmó que estaría dispuesto a recomendarla a otros clientes, según 145 reseñas a fecha de 28 de febrero de 2022.

Cinco años (y los que vendrán)

Estamos muy contentos de seguir superando las expectativas de nuestros clientes — Al celebrar cinco años de reconocimiento, también celebramos a nuestros clientes y a toda nuestra comunidad por sus continuos comentarios y confianza. Sigamos construyendo ese internet mejor, más rápido y más seguro durante los próximos cinco años y mucho más allá.

Gartner, «Voice of the Customer: protección de aplicaciones web y API», Gartner Peer Insights, colaboradores del sector, 31 de enero de 2023. 

El contenido de Gartner Peer Insights se compone de las opiniones de usuarios finales particulares basadas en sus propias experiencias con los proveedores incluidos en la plataforma, no debe interpretarse como una exposición de hechos ni representa los puntos de vista de Gartner o de sus empresas vinculadas. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a este contenido, en lo que respecta a su precisión o exhaustividad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

GARTNER y PEER INSIGHTS son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los EE. UU. y a nivel internacional, y se utilizan en el presente documento previa autorización. Reservados todos los derechos.

Anteriormente, este informe se llamaba «Voice of the cliente»: aplicación web Firewalls de Gartner Peer Insights.

En 2019 y 2020 se nos reconocía como Signal Sciences. Fastly adquirió Signal Sciences en 2020.

Anteriormente, este informe se llamaba «Voice of the cliente»: aplicación web Firewalls de Gartner Peer Insights.

En 2019 y 2020 se nos reconocía como Signal Sciences. Fastly adquirió Signal Sciences en 2020.

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