Andrew Peterson
Cofundador de Signal Sciences y vicepresidente de Fastly, Ventas de seguridad, Fastly
Antes de cofundar Signal Sciences y liderar las ventas de seguridad de Fastly, Andrew pasó más de 15 años creando equipos innovadores y de alto rendimiento de producto y ventas en cinco continentes para empresas como Etsy, Google y la Fundación Clinton. Su libro Cracking Security Misconceptions anima a profesionales ajenos a la seguridad a participar en la seguridad de la organización. Se licenció en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Stanford.
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La manita: Fastly se convierte en el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cinco años seguidos
¡Estamos en racha! Nos llena de alegría anunciar que —por quinto año consecutivo— el WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) ha sido reconocido como «Customers’ Choice» en el informe de Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API (WAAP).
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Un futuro más prometedor y eficaz para la ciberseguridad: perspectivas para 2023
La ciberseguridad no ha dejado de ser un tema candente este año que termina. A continuación, repasaré cuatro de las tendencias del sector de la ciberseguridad previstas para 2023, desde la adopción de la nube hasta la automatización.
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Fastly (Signal Sciences) recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» por tercera vez
Fastly (Signal Sciences) ha sido reconocido como «Customers’ Choice» en la categoría de firewalls de aplicaciones web del informe de Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» de 2021.