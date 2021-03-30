Antes de cofundar Signal Sciences y liderar las ventas de seguridad de Fastly, Andrew pasó más de 15 años creando equipos innovadores y de alto rendimiento de producto y ventas en cinco continentes para empresas como Etsy, Google y la Fundación Clinton. Su libro Cracking Security Misconceptions anima a profesionales ajenos a la seguridad a participar en la seguridad de la organización. Se licenció en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Stanford.

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