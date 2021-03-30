Andrew Peterson
Cofundador de Signal Sciences y vicepresidente de Fastly, Ventas de seguridad, Fastly
La manita: Fastly se convierte en el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cinco años seguidos
¡Estamos en racha! Nos llena de alegría anunciar que —por quinto año consecutivo— el WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) ha sido reconocido como «Customers’ Choice» en el informe de Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API (WAAP).
Un futuro más prometedor y eficaz para la ciberseguridad: perspectivas para 2023
La ciberseguridad no ha dejado de ser un tema candente este año que termina. A continuación, repasaré cuatro de las tendencias del sector de la ciberseguridad previstas para 2023, desde la adopción de la nube hasta la automatización.
Fastly (Signal Sciences) recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» por tercera vez
Fastly (Signal Sciences) ha sido reconocido como «Customers’ Choice» en la categoría de firewalls de aplicaciones web del informe de Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» de 2021.