Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad

Simon Wistow

Vicepresidente de Strategic Initiatives, Fastly

CDN y distribuciónDevOpsComputePlataforma

El entorno de ensayo de Fastly, disponible a partir de hoy, te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con solo un clic, antes de que se activen. Gana en tranquilidad y confía plenamente en tus despliegues, garantiza un rendimiento impecable y ahorra tiempo en la resolución de problemas.

Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto?

Cuando Fastly se lanzó, allá por 2011, uno de los principios rectores era «instantáneo», y hasta hoy lo sigue siendo.

En aquella época, con otras CDN, la actualización de contenidos podía llevar horas, a menos que se pagara un extra por un número limitado de «purgas rápidas» que podían hacerse en minutos. Incluso ahora, han pasado más de 10 años desde que escribimos una entrada de blog describiendo exactamente cómo escribimos nuestro sistema de purga para que se distanciara de cualquier otra CDN.

Los registros y las métricas se enviaban por FTP una vez cada 24 horas (no FTPS o SFTP, solo FTP no seguro), y desplegar un cambio de configuración para una CDN podía llevar horas, lo que suponía un riesgo para cualquier cambio, ya que no se sabía si algo había ido mal y, en caso afirmativo, no se podía arreglar. Esta es la razón por la que cada despliegue de Fastly ha sido versionado. Cuando un cambio se pasaba a producción, se bloqueaba de forma inmutable en nuestra base de datos para que nuestros clientes, o nosotros en caso necesario, pudiéramos revertirlo en cuestión de segundos.

Y esto funcionó increíblemente bien durante más de una década. Los clientes estaban encantados con la potencia y la flexibilidad que les proporcionaba. Muy parecido a la presentación seminal de DevOps de John Allspaw y Paul Hammond de Velocity 2009 «10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr». La posibilidad de hacer muchos cambios rápidos garantizaba la seguridad de nuestros clientes, ya que cada cambio era fácil de razonar, fácil de probar de forma aislada y fácil de revertir en caso de que algo fuera mal o, lo más habitual, de arreglar y revertir.

Los clientes nos integraron en sus arquitecturas y canalizaciones CI/CD: utilizaron Chef y Terraform o hooks de API personalizados. Incorporaron sistemas de marcado de características en nuestro edge scripting e hicieron canarying y despliegues graduales

Sin embargo, comenzamos a recibir peticiones para que creáramos un entorno de ensayo integrado, a menudo de clientes muy grandes que confían en Fastly para eventos importantes, promociones destacadas, lanzamientos de producto, etc.

¿Qué es el entorno de ensayo de Fastly?

A la hora de decidir cómo queríamos crear el entorno de ensayo, una cosa estaba clara: no queríamos limitar las pruebas a los PoP de ensayo ni a una red de ensayo independiente. Queríamos que nuestro entorno de ensayo fuera lo más parecido posible al entorno de producción para que, al realizar las pruebas, no fuera en regiones diferentes con hardware diferente y latencias diferentes. 

De acuerdo con nuestro principio rector de «instantáneo», queríamos que todo funcionara sin que vosotros, nuestros queridos clientes, tuvierais que cambiar nada.

Sin dominios de ensayo (a menos que se quiera), service pinning, conformidad regional, PCI, certificados TLS, protección contra DDoS... todo debería funcionar.

Y eso es lo que hemos lanzado: todo funciona. Entre bastidores, hay mucho trabajo, pero por delante basta con pulsar el botón «stage» (o llamar a la API o ejecutar el comando CLI) y ya está. No se necesitan cambios en el código, no hay if (staging) { …  } en el código.

Pronto se podrán realizar despliegues Canary (también conocidos como despliegues Blue/Green o despliegues graduales) con los que se migrarán lentamente a los clientes activos a una nueva versión.

Como siempre, todo lo que hemos creado forma parte de nuestra filosofía de plataforma: creamos los componentes y estos nos permiten a nosotros, y a vosotros, crear más cosas sobre la plataforma.

Gana en tranquilidad, garantiza un rendimiento impecable y ahorra tiempo en la resolución de problemas utilizando el entorno de ensayo de Fastly hoy mismo. Como siempre, si tienes alguna pregunta, sugerencia, petición de funciones o comentario, no dudes en ponerte en contacto.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto