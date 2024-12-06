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Descubre las novedades de JavaScript en Compute

Christine Cole

Senior Product Manager, Fastly

ProductoRendimientoWebAssemblyCompute

Desde el principio, ejecutamos la máquina virtual de JavaScript dentro de un entorno aislado de WebAssembly para crear un SDK de JavaScript con los niveles máximos de seguridad y rendimiento. Por cada petición que pasa por nuestra plataforma, la tecnología de aislamiento de Compute crea un entorno aislado y lo destruye en cuestión de microsegundos. Esta tecnología reduce al mínimo toda la superficie de ataque sin perder en capacidad de rendimiento y escalabilidad. Además, mantiene el código totalmente aislado de otras peticiones que pasen por la plataforma.

Desde que lanzamos la versión beta de este SDK de JavaScript, hemos comprobado que el rendimiento de JavaScript en Compute es equivalente al de nuestros competidores en algunas cargas de trabajo de aplicaciones (pero no en todas) y que se queda por detrás del homólogo de nuestro SDK de Rust. Hoy nos complace anunciar que hemos incluido algunas actualizaciones en Compute que mejoran considerablemente tanto el tiempo de ejecución de JavaScript como la experiencia de los desarrolladores en la plataforma. 

Estas mejoras vienen acompañadas de la última versión de nuestro SDK de JavaScript, que ya está del todo listo para usarlo en producción. Veamos las novedades.

Mejor rendimiento informático

Hemos mejorado el rendimiento bruto a la hora de ejecutar el código de nuestros clientes aplicando una serie de cambios fundamentales. Por ejemplo, hemos pasado de usar el sistema de tiempo de ejecución de WebAssembly Lucet a utilizar Wasmtime, cuyo rendimiento hemos optimizado en numerosas ocasiones en los últimos dos años. 

También hemos desarrollado un mecanismo más eficiente para programar cargas de trabajo que nos ha permitido reducir considerablemente la sobrecarga de programación. Este cambio consigue, por ejemplo, duplicar el rendimiento de la mayoría de las cargas de trabajo de JavaScript.

Menor sobrecarga para crear instancias de servicios

Al optimizar el rendimiento, no solo ejecutamos tu código lo más rápido posible, sino que acortamos el tiempo de inicio de la ejecución desde que llega una petición. Hemos realizado importantes mejoras en nuestra plataforma para reducir la sobrecarga que conlleva la creación de nuevas instancias de servicios. Como resultado, notarás que el tiempo hasta el primer byte (TTFB) se ha reducido.

Menor variación en el tiempo de creación de instancias

También hemos mejorado el modo en que nuestro sistema operativo gestiona la recuperación de memoria cuando un servicio lleva un tiempo sin utilizarse. Gracias a algunos cambios, hemos podido eliminar en su mayoría los retrasos en la creación de instancias de servicios posteriores a la primera. 

Funcionalidad adicional

Los cambios descritos suponen una mejora de la plataforma Compute en su conjunto y han repercutido también en el SDK de JavaScript y de otros lenguajes compatibles. Además, hemos añadido estas nuevas funcionalidades a la última versión del SDK de JavaScript para que los desarrolladores que usan este lenguaje puedan usarlo en producción:

Más información

Los desarrolladores que usan el SDK de JavaScript en Compute están creando aplicaciones interesantes y de alto rendimiento. Por ejemplo, una empresa de ecommerce ha conseguido mejorar su posicionamiento en buscadores al eliminar la carga de procesamiento desde los servidores de origen y realizar redireccionamientos eficaces desde el edge. Otra empresa de distribución multimedia lo utiliza para insertar anuncios sobre la marcha y ofrecer a sus usuarios una experiencia sumamente personalizada y de baja latencia.

Si quieres más información sobre cómo empezar a usar el SDK de JavaScript, consulta la documentación y los ejemplos de código en Developer Hub. Y si aún no usas nuestra plataforma sin servidores, aprovecha para explorar Compute a fondo, gratis.

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