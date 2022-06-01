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Brock Norvell
Architetto senior di soluzioni serverless, Fastly
In qualità di senior serverless solutions architect presso Fastly, Brock risolve interessanti problemi di Edge Compute e promuove tutto ciò che riguarda il serverless. Prima di Fastly, è stato coinvolto in una varietà di startup sia come fondatore che come uno dei primi dipendenti. Quando non lavora, lo si può spesso trovare in moto nei canyon della California, dietro l'obiettivo di una macchina fotografica o alla ricerca di un barbecue migliore.
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