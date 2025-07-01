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Come controllare e monetizzare il traffico dei bot IA utilizzando Fastly e TollBit

David King

Responsabile del marketing di prodotto di gruppo, sicurezza

Lorraine Bellon

Responsabile senior del marketing di prodotto, sicurezza

SicurezzaProdottoIngegneriaIA

I bot stanno conquistando il web, rappresentando oltre un terzo di tutto il traffico nel primo trimestre. Mentre il dibattito si concentra spesso su come bloccare i bot indesiderati, quelli che tentano di appropriarsi degli account, lanciano attacchi DDoS e così via, gli editori, le aziende di e-commerce e altri fornitori di contenuti stanno combattendo una battaglia molto più complessa. 

Man mano che i modelli di IA generativa diventano più potenti e affamati dei nostri dati, editori, creatori di contenuti e piattaforme digitali si pongono tutti la stessa domanda: come possiamo proteggere i nostri contenuti dall'essere sottratti senza il nostro consenso e senza una compensazione?

Fastly e TollBit hanno collaborato per offrire una potente integrazione che migliora la gestione dei bot e apre nuove opportunità di monetizzazione per le organizzazioni. Questa collaborazione combina le avanzate funzionalità di rilevamento dei bot di Fastly con la solida piattaforma di verifica e analisi di TollBit, consentendo ai clienti di ottenere il controllo, il consenso e il compenso per il recupero e la scansione tramite IA.

Scopri l'integrazione Fastly + TollBit

All'inizio di quest'anno, Fastly ha introdotto la gestione dei bot IA. Questo strumento offre ai team la possibilità di gestire e controllare il comportamento dei bot IA che effettuano il crawling e lo scraping dei contenuti dei siti web. Con la gestione dei bot IA, è possibile rilevare quali bot AI stanno accedendo ai propri contenuti e intervenire per bloccare, consentire o intercettare particolari bot IA in base alle proprie politiche specifiche e alle risposte desiderate. 

Grazie alla nuova integrazione perfetta con TollBit, editori, e-commerce e altri fornitori di contenuti ottengono un modo efficiente per gestire e monetizzare il traffico dei bot. Combinando la gestione dei bot di livello mondiale di Fastly con la potente piattaforma di verifica, analisi e monetizzazione di TollBit, le organizzazioni hanno la possibilità di:

  • Rilevare e classificare i bot tramite la gestione IA dei bot di Fastly

  • Reindirizzare i bot IA al tuo paywall di TollBit (un sottodominio che puoi configurare gratuitamente)

  • Verifica i token e concedi l'accesso ai contenuti ai bot con token validi

  • Richiedere a tutti gli altri bot AI di pagare per l'accesso

Caratteristiche principali

  • Rilevamento dei bot personalizzabile: la gestione dei bot IA di Fastly offre un rilevamento dei bot personalizzabile che va oltre il semplice controllo dell'user agent, consentendo agli editori di classificare i bot come buoni o cattivi in base alle loro esigenze.

  • Livelli di applicazione flessibili: la gestione dei bot IA di Fastly consente ai team di selezionare i livelli di applicazione sia per i bot sospetti che per quelli verificati, assicurando che venga reindirizzato solo il traffico indesiderato.

  • Verifica e analisi: TollBit verifica le richieste autorizzate di bot IA e fornisce una dashboard completa con analisi dei bot IA, focalizzandosi sull'accesso legittimo all'IA.

Implementare un esempio reale

Vediamo come impostare la monetizzazione dei bot IA usando un esempio pratico. Supponiamo che tu voglia monetizzare il traffico dei bot IA invece di bloccarlo.

Parte 1: Configurazione di TollBit

  1. Crea il tuo account TollBit e sottodominio: gli editori possono registrarsi gratuitamente su TollBit e configurare un sottodominio (ad esempio, tollbit.yoursite.com). Questo sottodominio funge da gateway per bot e agenti IA.

  2. Configura le regole di monetizzazione: Imposta le tue regole di prezzo e accesso per diverse aziende di IA. Per opzioni di configurazione dettagliate, consulta la loro documentazione.

Parte 2: configurazione della gestione dei bot IA di Fastly

Configura la regola di reindirizzamento:

  1. Nella tua dashboard di gestione dei bot IA di Fastly, crea una nuova regola di richiesta.

  2. Seleziona il campo "Segnale" con il sottocampo "Tipo di segnale".

  3. Seleziona "Operatore" e imposta il valore su "È nell'elenco", quindi scegli la lista di sistema "Segnali bot IA". Nota: la funzionalità dell'elenco di sistema è attualmente in versione beta. Per accedere, contatta il nostro team di assistenza.

    1. Per un controllo più granulare, puoi anche utilizzare i singoli segnali SUSPECTED-BOT.IA-CRAWLER, SUSPECTED-BOT.IA-FETCHER, VERIFIED-BOT.IA-CRAWLER e VERIFIED-BOT.IA-FETCHER. È anche possibile specificare singoli bot selezionando "Signal payload" dal menu a tendina e inserendo il nome del bot che si trova nella vista Richieste (ad esempio, GPTBot).

  4. Per il tipo di azione, seleziona Blocca.

  5. Abilita l'opzione Usa risposta personalizzata per visualizzare le impostazioni di reindirizzamento.

  6. Imposta il codice di risposta su 302 (Trovato / Reindirizzamento temporaneo) e nel campo Destinazione, inserisci il tuo sottodominio TollBit e aggiungi la variabile {{URL}} dinamica (ad esempio, tollbit.yoursite.com{{URL}})). Questa variabile garantisce che l'URL originariamente richiesto venga trasmesso nel reindirizzamento.

  7. Fai clic su Crea regola del sito.

Per informazioni più dettagliate, visita la nostra documentazione.

Come funziona il reindirizzamento:

Il bot IA visita il tuo sito → Fastly rileva e classifica il bot → Invece di bloccarlo, il bot viene reindirizzato al tuo paywall TollBit Bot → Le aziende di IA con token validi ottengono l'accesso ai contenuti → Le altre vengono indirizzate al pagamento per l'accesso.

Ecco fatto: il traffico del tuo bot IA viene ora monetizzato, gratuitamente!

Impedisci agli scraper di rubare i tuoi preziosi contenuti

L'intero processo sfrutta l'infrastruttura Fastly esistente senza latenza aggiuntiva, in modo trasparente per i visitatori umani.

L'integrazione Fastly + TollBit fornisce:

  • Controllo granulare: decidi quali bot monetizzare e quali bloccare

  • Prestazioni: basato sull'infrastruttura edge di Fastly

  • Flessibilità: personalizzazione completa della classificazione e dell'instradamento dei bot

  • Interfaccia familiare: utilizza la tua dashboard di gestione dei bot IA esistente

Questa integrazione rappresenta un significativo passo avanti nella gestione dei bot e nella monetizzazione. Sfruttando il rilevamento personalizzabile dei bot di Fastly e la verifica e l'analisi di TollBit, gli editori possono gestire in modo efficace il traffico dei bot e sbloccare nuovi flussi di entrate.

Fastly e TollBit continueranno a sviluppare questa integrazione, con l'obiettivo di rendere più efficienti i flussi di lavoro relativi all'applicazione delle regole e all'analisi dei bot basati sull'IA, per servire ancora meglio in futuro le comunità editoriali, di e-commerce e altre comunità ricche di contenuti. Ci piacerebbe conoscere la tua opinione su come possiamo continuare a costruire insieme un internet più sicuro ed equo.

Inizia oggi

Questa integrazione utilizza funzionalità già disponibili nella gestione dei bot IA di Fastly. Se sei interessato a monetizzare il traffico dei bot IA:

  1. Registrati su TollBit all'indirizzo tollbit.com. Contatta team@tollbit.com per assistenza o domande.

  2. Segui la documentazione sull'integrazione per la configurazione dettagliata del reindirizzamento

  3. Inizia a monetizzare il traffico del tuo bot IA in pochi minuti

I contenuti originali sono difficili da trovare, eppure i bot IA li raccolgono gratuitamente e li ridistribuiscono a chiunque utilizzi il proprio chatbot preferito (Gemini, Claude, ChatGPT, ecc.). Con un semplice aggiornamento delle regole di reindirizzamento nella gestione dei bot IA di Fastly, è possibile andare oltre il semplice blocco dei bot e ottenere invece visibilità, controllo e persino un compenso, grazie alla potenza combinata di Fastly e TollBit. 

La prossima evoluzione della gestione dei bot è arrivata ed è pronta per essere implementata. Il primo passo per sfruttare questa integrazione è iniziare a utilizzare la gestione dei bot di Fastly. Contattaci e metti fine allo scraping illimitato.

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