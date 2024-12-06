開発者が使いやすいクラウドセキュリティコントロールの4つの特徴

ビジネスの未来は開発者から始まります

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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開発者が使いやすいクラウドセキュリティコントロールの4つの特徴

Stephen Kiel

Senior Security Solutions Architect, Fastly

セキュリティDevOps

DevOps プログラムの進化を通して経験してきたように、セキュリティを重視した開発者文化を構築する場合、ツールが重要になるのと同じくらい教育も重要になります。Secure DevOps プログラムの次のフェーズを考えるとき、既存のツールの監査、CI/CD パイプラインの拡張、追加ツールによる新しい問題の解決など、ツールチェーンをどのように進化させるかについて、皆さんも想像し始めているかもしれません。

これまでは既製品の WAF で十分に機能していたかもしれませんが、今やチームは、ビジネス特有のセキュリティ問題を解決するためにカスタマイズできる Web アプリケーションのセキュリティコントロールを必要としています。あるいは、ニーズを満たすことができる他のセキュリティコントロールをすでに持っているかもしれません。しかし、より高価なプロフェッショナルサービス料金を払い、ベンダーが重要な調整と改良を行うのを待たなければなりません。攻撃者により近い場所に DDoS 対策レイヤーを追加することで、全体的な防御力を強化できるかもしれませんが、脅威インテリジェンスを消費したり活用したりすることはできません。

理由が何であれ、セキュリティ要件だけで評価している場合、Secure DevOps 文化を成功裏に成長させる最も重要な機会の1つ (ツールの開発者中心主義に焦点を当てる) を見逃しているかもしれません。パフォーマンスのためにセキュリティを犠牲にすることを過度に心配する前に、両方に対処できるように、ツールの環境がどのように進化してきたかをご紹介します。

ここでは、開発者中心のセキュリティ製品に欠かせない要素を実際に見ていきましょう。

堅牢なコントロールを行うための広範な API と柔軟なプログラミング言語

アプリのセキュリティコントロールを厳格に調整することができれば、セキュリティコントロールはより効果的になります。WAF (Web アプリケーションファイアウォール)、ACL (アクセス制御リスト)、TLS (トランスポートレイヤーセキュリティ) などに対して、開発者が独自のセキュリティコントロールを作成して調整できるように、完全に設定可能で API 主導のソリューションを探してください。トラフィックからの重要なインサイトに基づいて、これらのコントロールをほぼリアルタイムで調整して、開発者が数秒でグローバルに変更をプッシュすることができるのが理想です。自動化を加えることで、この考えは一歩前進します。例えば、開発者がアラートに基づいて特定のトラフィックを自動的にブロックすることができます。そのアラートが再びトリガーされれても、クローズドループの解決策がすでに確立されているので、そのアラートを継続的に監視する必要はありません。このアプローチにより、セキュリティの「ノイズ」が大幅に減少し、開発者は他の重要な取り組みに集中できるようになります。

パフォーマンスに適したプラットフォーム

アプリケーション開発では、パフォーマンスとセキュリティの間で常に綱引きが行われています。セキュリティは従来、アプリのパフォーマンスを低下させ、収益に直接影響を及ぼす可能性があると予想されていました。しかし、必ずしもそうとは限りません。TLS、WAF、PCI、DSS、トラフィックなどのコンポーネントのセキュリティコントロールをプラットフォームレイヤーに組み込むと、ボトルネックやパフォーマンスに影響を与えることなく、迅速に拡張することができます。プロバイダーによっては、これらのコンポーネントのために別のネットワークを管理している場合があります。それらの1つまたはそれ以上がアドオンや追加部分として扱われると、アプリの動作が遅くなる可能性があります。しかし、それらが緊密に統合されていれば、アプリケーションのパフォーマンスは維持されます。これにより、開発者は安全なエクスペリエンスを提供しながら、アプリケーションのパフォーマンスを高く保つことができます。

判断基準となる可視性

アジャイル開発環境では、すべての段階で問題を迅速に特定して対処するために、可視性が非常に重要になります。しかし、本番環境をサポートすることになると、セキュリティチームは常にアクティブな脅威を認識し、防御するために必要な包括的な視野を確保しているとは限りません。例えば、エッジからのログをほぼリアルタイムでストリーミングすることができれば、迅速な検出と対策のための貴重なインサイトを得ることができます。チームがデータに基づいた意思決定を行えるようにするには、ログデータを必要な場所に送信し、分析エンジン、可視化ツール、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) プラットフォームが必要とする利用可能な形式で提供する必要があります。すべてを同じように対応できるとは限りません。プロバイダーは、必要な情報を、必要な方法で、必要な場所に提供できる必要があります。

イベントやインシデントのリアルタイムログをストリーミングすることで、クローズドループでの解決が可能になり、チームは自動的にインシデントを発見し、迅速に修正することができます。重要な情報へのアクセスが遅れると、封じ込めがより困難になり、被害がより深刻になります。リアルタイムの可視化により、既知および未知のアプリケーションのセキュリティ問題が発生した際に、組織はより適切に対処できるようになります。解釈されたインテリジェンスを提供するアプローチには注意してください。この情報は有益ですが、全体像ではありません。問題を深く掘り下げ、実際に何が起こったのかを理解するために必要なフォレンジックレベルの情報を見落とすことがあります。ログに記録される内容をコントロールし、明確に把握することで、チームはより良い調査を行い、将来の問題を特定して防止することができます。

既存のツールチェーンやコンプライアンスフレームワークへの統合の容易さ

新しい脆弱性が見つかった場合や、特定のイベントのために機能をロールアウトしたい場合は、できるだけ早くユーザーに修正やアップデートを提供することが重要です。ツールが現在の DevOps ツールチェーンに適合していれば、開発者が希望するツールチェーン環境以外でセキュリティテストを実施することを強制されることはありません。これらのツールチェーンには、一般的な CI/CD ツールチェーン (Travis CI、Jenkins)、構成管理ツール (Chef、Puppet、Terraform)、およびバージョン管理システム (GitHub) などがあります。すべてのセキュリティコントロールは、VMware や Docker などのコンテナベースの開発環境およびデプロイ環境に適用できるようにしておく必要があります。コントロールは、業界向けに設計されたコンプライアンス、コーポレートガバナンス、ポリシーのフレームワークに適合していなければなりません。さらに、WAF は、仮想パッチの適用や、コントロールおよびクラウドベースのセキュリティ実施の二次的なセットとして活用できます。

開発者中心のツールでセキュリティをアプリケーションの中核に組み込む

開発者を念頭に置いて構築されたセキュリティツールを開発者に提供することは、Secure DevOps チームを進化させる上で重要なステップになります。これらのツールを使用することで、開発者は最初からアプリケーションのセキュリティを確保することができます。また、チーム全体のセキュリティチェックとバランスが強化され、エンドユーザーには、より総合的に信頼性の高いエクスペリエンスを提供することができるのです。

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