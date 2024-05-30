Doug Madory 氏は Kenetik の Director of Internet Analysis として、インターネットインフラストラクチャの分析に取り組んでいます。インターネットのグローバルレイアウトにおける重要な進展を特定する能力に長けた Madory 氏の名声を称え、The Washington Post は同氏を「The Man who can see the Internet (インターネットが見える人間)」と呼んでいます。全国規模のサービス停止から BGP ハイジャック、海底ケーブルの開通まで、インターネットをめぐるさまざまな出来事に関するニュースで Madory 氏のコメントが主要報道機関によってよく引用されています。Kentik に入社する前は Oracle のインターネット・インテリジェンス・チーム (旧 Dyn Research/Renesys) の主席アナリストとして活躍されました。

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