Edward は Fastly の Data Team の Senior Manager として、お客様が必要な場所からログにアクセスできるようにサポートしています。以前は、Salesforce の Heroku で Principal Engineer/Director として、Heroku のログおよびメトリクスシステムの提供、Go 言語のサポート、SLO 採用の推進、クラウドデータベースの自動化ツールの作成などに携わっていました。Salesforce に入社する前は、PaaS スタートアップの先駆けのひとつ EngineYard の創設を支援しました。余暇には子供とゲームをするほかに、犬の散歩、木工、3D プリント、BBQ、料理、お菓子作りなどをしています。

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