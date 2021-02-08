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Edward Muller
Data Team、Senior Manager
Edward は Fastly の Data Team の Senior Manager として、お客様が必要な場所からログにアクセスできるようにサポートしています。以前は、Salesforce の Heroku で Principal Engineer/Director として、Heroku のログおよびメトリクスシステムの提供、Go 言語のサポート、SLO 採用の推進、クラウドデータベースの自動化ツールの作成などに携わっていました。Salesforce に入社する前は、PaaS スタートアップの先駆けのひとつ EngineYard の創設を支援しました。余暇には子供とゲームをするほかに、犬の散歩、木工、3D プリント、BBQ、料理、お菓子作りなどをしています。
Compute の Log Tailing 機能で可観測性の向上とデバッグの容易化を実現
Compute の Log Tailing 機能を使用することで、Fastly の Computer@Edge プラットフォーム上で構築している開発者は、stdout/stderr の出力を介してほぼリアルタイムにフィードバックを得て、サービスの構築作業を迅速に繰り返しながらデバッグできるようになります。