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Gino Lang
Mission Control、Senior Director, Fastly
Gino Lang は Fastly の Mission Control チームのリーダーです。このチームは、お客様のアクティビティやイベントをモニタリングし、NOC と SOC の機能を併せ持つ Fastly 独自の組織です。以前は EdgeCast Networks と Verizon Digital Media Services で Director of Service Delivery を務めました。10年間におよぶ CDN の経験を活かし、20年以上にわたりテクノロジー企業でさまざまな役職を経験しました。インターネットで遊んでいないときは、クラシックカーの手入れやテイラードスーツのお洒落を楽しんでいます。
DDoS 攻撃に備える : 攻撃者に見つかる前に取るべき5つのステップ
レイヤー7の攻撃は、アプリケーションを標的とし、オリジンシステムをあふれさせる可能性があるリクエストを発行するなど、多くの場合、他のネットワークトラフィックに溶け込もうとするため、レイヤー3やレイヤー4の攻撃よりもより集中的な防御が必要になります。ここでは、このような攻撃に備えるために実践できる5つのベストプラクティスをご紹介します。