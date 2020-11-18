Gino Lang は Fastly の Mission Control チームのリーダーです。このチームは、お客様のアクティビティやイベントをモニタリングし、NOC と SOC の機能を併せ持つ Fastly 独自の組織です。以前は EdgeCast Networks と Verizon Digital Media Services で Director of Service Delivery を務めました。10年間におよぶ CDN の経験を活かし、20年以上にわたりテクノロジー企業でさまざまな役職を経験しました。インターネットで遊んでいないときは、クラシックカーの手入れやテイラードスーツのお洒落を楽しんでいます。

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