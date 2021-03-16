University of Southern California (USC) と Harvard Graduate School of Education (HGSE) の卒業生で Fastly の Global Inclusion and Diversity プログラムを率いる James White は、Fastly 内の一体性、多様性、公平性を推進すべく、幅広い部門の社員の指導に力を入れています。Fastly 入社前は教師、教育指導者、プログラムマネージャー、人事主任など、幅広い教育の場で活躍してきた James は、現在も社員の教育に携わっており、社員の夢に対する熱意と信念を持ったリーダーシップを支援しています。趣味は料理、バレーボール、そしてビーチに行くことです。

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