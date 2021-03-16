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James White
Inclusion & Diversity Project Manager
University of Southern California (USC) と Harvard Graduate School of Education (HGSE) の卒業生で Fastly の Global Inclusion and Diversity プログラムを率いる James White は、Fastly 内の一体性、多様性、公平性を推進すべく、幅広い部門の社員の指導に力を入れています。Fastly 入社前は教師、教育指導者、プログラムマネージャー、人事主任など、幅広い教育の場で活躍してきた James は、現在も社員の教育に携わっており、社員の夢に対する熱意と信念を持ったリーダーシップを支援しています。趣味は料理、バレーボール、そしてビーチに行くことです。
Fastly 初の Global Week of Service を振り返って
今年 Fastly は、社員が仕事の時間を割いてみんなで社会貢献をすることを通じて、同僚と交流したり、社会をより良くするために活動している団体の取り組みに協力することを奨励しました。