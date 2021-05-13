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Jennifer Fleming
Director of Product Experience, Fastly
Jennifer は20年以上にわたり、Web の現場で実践的なデザイナーかつチームリーダーとして活躍してきました。ユーザーエクスペリエンスの重要性を唱えてきた Jennifer は、Ebates や Stumbleupon、GreatSchools、Ofoto など消費者向けの企業でデザインチームを立ち上げた経験があります。熱心なアウトドア愛好家でもある Jennifer は、週末には愛犬や家族と一緒にハイキングやキャンプを楽しんでいます。
Web アプリケーションのユーザーエクスペリエンスを改善する8つの方法
Webサイトが単純なテキストやリンクのみで構成され、エクスペリエンスに対する期待などなかったような時代は過ぎ去り、ユーザーエクスペリエンスは進化しています。当時は、Webサイトが機能し、必要な情報を提供しているかどうかに焦点が当てられていました。
Fastly コントロールパネルのダークモードのご紹介
お客様の声に応えるべく、コントロールパネルのデザインの最新アップデートとしてダークモード機能を追加しました。ダークモードには、ライトモードと同じ機能をご利用いただける以外にもさまざまなメリットがあります。
ルックスだけではない、コントロールパネルデザイン変更の本当の理由
過去数か月にわたり、文字の読みやすさや目の疲れにくさ、そしてシームレスなブランドエクスペリエンスに焦点を当てた、一連のデザイン向上を進めてきました。