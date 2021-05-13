Jennifer は20年以上にわたり、Web の現場で実践的なデザイナーかつチームリーダーとして活躍してきました。ユーザーエクスペリエンスの重要性を唱えてきた Jennifer は、Ebates や Stumbleupon、GreatSchools、Ofoto など消費者向けの企業でデザインチームを立ち上げた経験があります。熱心なアウトドア愛好家でもある Jennifer は、週末には愛犬や家族と一緒にハイキングやキャンプを楽しんでいます。

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