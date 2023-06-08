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Jeremiah Millay
Principal Network Engineer, Fastly
Jeremiah Millay は Fastly のネットワークシステムチームの主席エンジニアとして、Fastly のネットワーク運用の改善を目指しながら、ほとんどの時間をネットワークの自動化とソフトウェアの構築に費やしています。Fastly 入社前は、長年にわたってさまざまな地域のインターネットサービスプロバイダーでネットワークエンジニアとして活躍しました。
RPKI のグローバルな採用を推進してインターネットルーティングのセキュリティを強化
Fastly は IETF への積極的なサポートと参加を通じてネットワークセキュリティ標準の向上に努めています。より安全なインターネットの構築を目指す Fastly による、ルーティングセキュリティと業界標準の改善に向けた取り組みをご覧ください。
Autopilot で Fastly ネットワークをスマートネットワークに変身
より多くのトラフィックをより効果的に処理することを可能にする Fastly の新しい高度な自動化機能を、記録的なトラフィック量をもたらした今年のスーパーボウルのデータを交えながらご紹介します。