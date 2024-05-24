Job Snijders は Fastly の Principal Software Engineer として、Fastly の将来的な成長に備えるべくグローバルネットワークの分析と設計に取り組んでいます。Job は運用、エンジニアリング、アーキテクチャの分野でインターネットコミュニティに積極的に参加し、過去約20年にわたり、通信事業者向けのイベントで頻繁に講演を行っています。また、「IETF GROW」ワーキンググループの共同議長、PeeringDB および Route Server Support Foundation のダイレクターを務め、OpenBSD 開発者としても活躍しています。 関心分野 : BGP のルーティングポリシー、RPKI ベースのルーティングセキュリティ、インターネット全体での PKIX-RPKI および BGP のデプロイ。

プロフィールを見る