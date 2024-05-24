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Job Snijders
Principal Software Engineer, Fastly
Job Snijders は Fastly の Principal Software Engineer として、Fastly の将来的な成長に備えるべくグローバルネットワークの分析と設計に取り組んでいます。Job は運用、エンジニアリング、アーキテクチャの分野でインターネットコミュニティに積極的に参加し、過去約20年にわたり、通信事業者向けのイベントで頻繁に講演を行っています。また、「IETF GROW」ワーキンググループの共同議長、PeeringDB および Route Server Support Foundation のダイレクターを務め、OpenBSD 開発者としても活躍しています。 関心分野 : BGP のルーティングポリシー、RPKI ベースのルーティングセキュリティ、インターネット全体での PKIX-RPKI および BGP のデプロイ。
期限が切れます！RPKI の ROA が絶え間なく期限切れになる仕組み
このブログ記事では、暗号化チェーンが ROA の実質的な有効期限にどのように影響するかを理解するために RPKI のメカニズムの詳細に迫ります。
RPKI のグローバルな採用を推進してインターネットルーティングのセキュリティを強化
Fastly は IETF への積極的なサポートと参加を通じてネットワークセキュリティ標準の向上に努めています。より安全なインターネットの構築を目指す Fastly による、ルーティングセキュリティと業界標準の改善に向けた取り組みをご覧ください。