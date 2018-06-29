Chrome の TLS ClientHello のランダム順列機能をご紹介 Jonathan Foote, Arun Kumar, さらに2記事を表示 Chrome は1月20日、最も広く使用されている TLS クライアントのフィンガープリントアルゴリズムのひとつ、JA3 のプロファイルを変えるアップデートをリリースしました。このブログ記事では、この変更の内容と、これに関連して Fastly のネットワークで観測されたことについてご紹介します。 2023年2月08日

ディープフェイクと偽情報 : より信頼性の高いインターネットを構築するための新しい技術標準 Jonathan Foote Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) は、偽情報に対抗するためのテクノロジーの開発を目的としています。先日同グループは、一般向けに仕様書のドラフトを公開しました。この仕様書は、世界中で生み出され、消費されるメディアコンテンツの出所とその進化の過程を容易に追跡できるようにするためのシステムを設計したものです。このブログ記事では、偽情報に関する問題点と、C2PA が推奨するテクノロジーの役割やその発展に参加する方法についてご説明します。 2021年10月11日