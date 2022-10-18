Jonathan は Fastly のプラットフォーム プロダクト・マネージメント部門の責任者として、プロダクトエクスペリエンスの向上に注力しています。Fastly 入社前は、Netlify でシニアソフトウェアエンジニアを務め、コアプロダクトの UI と拡大に取り組みました。また、テクノロジー業界に入る前はクラシック音楽のミュージシャンとして活躍し、カーネギーホールや NFL のスタジアム、ミシガン湖のラフトボート上などでの演奏経験があります。

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