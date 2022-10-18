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Jonathan Speek
プラットフォーム・プロダクト・マネージメント部門責任者, Fastly
Jonathan は Fastly のプラットフォーム プロダクト・マネージメント部門の責任者として、プロダクトエクスペリエンスの向上に注力しています。Fastly 入社前は、Netlify でシニアソフトウェアエンジニアを務め、コアプロダクトの UI と拡大に取り組みました。また、テクノロジー業界に入る前はクラシック音楽のミュージシャンとして活躍し、カーネギーホールや NFL のスタジアム、ミシガン湖のラフトボート上などでの演奏経験があります。
AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供
AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。
より便利になった Fastly コントロールパネルの新しい Billing セクション
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Fastly を利用して2分以内にエッジで Gatsby のサイトを公開
Fastly を利用すると、エッジから静的サイトを簡単に配信できることをご存知でしたか？ このブログ記事では、Fastly の Computeで Gatsby のサイトを無料で2分以内に公開する方法をご説明します。