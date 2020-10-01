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Joshua Bixby
CEO, Fastly
Joshua は7年間にわたり Fastly の成長をサポートし、2020年2月に CEO に就任しました。Joshua を含むリーダーシップチームは2019年に Fastly の株式公開に踏み切り、インターネットの発展に向けた最先端のアプローチをグローバルに展開し続けています。 Joshua がオンライン事業を成長させた経験は、2000年代初頭に3つのスタートアップ企業を成功へと導いたことにさかのぼります。その後、Stanley Park Ventures の設立者兼アドバイザーとして、デジタルトランスフォーメーションへの情熱を培い、ファイナンスサービス、アルコールリハビリ、糖尿病予防などの分野で従来オフラインの企業が直面している現代の課題にテクノロジーを活用して対処しました。このデジタルトランスフォーメーションに対する情熱が最終的に彼を Fastly へと導きました。 Web の環境改善に取り組んでいないときは、妻と時間を過ごしたり、3人の息子にスポーツを教えたり、コミュニティの活動に参加することを楽しんでいます。
素晴らしい結果を達成した2020年、デジタルイノベーションの卓越したストーリー
2020年は世界中の開発者たちが、まさに今直面している課題にさまざまな方法で挑戦しようと立ち上がりました。極めて困難な環境下でビジネスを成功へと導くために貢献してきた開発者たちの努力の証人となり、それをサポートできたことは私たちにとって大変光栄なことです。今日は、その中からいくつかのストーリーをご紹介します。
本日、Fastly と Signal Sciences がひとつになりました。私たちは共にお客様を第一に考えます。
本日、Fastly は Signal Sciences の買収を完了し、Web アプリケーションと API に最先端の統合されたセキュリティを提供するというビジョンに向けて大きな一歩を踏み出しました。私たちは、開発者に力を与えるという共通のビジョンに基づき、安全性に優れたパフォーマンスの高いプラットフォームの構築に向けた道筋を描きながら、新たな可能性を共に切り開いていきます。