Joshua は7年間にわたり Fastly の成長をサポートし、2020年2月に CEO に就任しました。Joshua を含むリーダーシップチームは2019年に Fastly の株式公開に踏み切り、インターネットの発展に向けた最先端のアプローチをグローバルに展開し続けています。 Joshua がオンライン事業を成長させた経験は、2000年代初頭に3つのスタートアップ企業を成功へと導いたことにさかのぼります。その後、Stanley Park Ventures の設立者兼アドバイザーとして、デジタルトランスフォーメーションへの情熱を培い、ファイナンスサービス、アルコールリハビリ、糖尿病予防などの分野で従来オフラインの企業が直面している現代の課題にテクノロジーを活用して対処しました。このデジタルトランスフォーメーションに対する情熱が最終的に彼を Fastly へと導きました。 Web の環境改善に取り組んでいないときは、妻と時間を過ごしたり、3人の息子にスポーツを教えたり、コミュニティの活動に参加することを楽しんでいます。

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