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Leon Brocard
Principal Solutions Architect, Fastly
Leon Brocard はオレンジをこよなく愛する Fastly の Principal Solutions Architect で、Perl コミュニティにさまざまな貢献をしています。オープンソースを活用して様々なことを成し遂げるのが大好きです。https://fosstodon.org/@orangeacme
可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス
サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。
Fastly でさらにスピーディでサステナブルなWebサイトを構築するための5つのヒント
Fastly はWebサイトのパフォーマンスとデジタルサステナビリティの向上に、どのように役立つでしょうか。5つの主要な推奨事項をご覧ください。
Compute を使用したサイト速度改善方法のテスト
この記事では、ブラウザを使用する Web パフォーマンスツールである WebPageTest と Compute を使用し、サイトの読み込み速度の改善対策をテストする方法をご紹介します。これらのツールを活用し、改善方法の適用前と適用後のページのパフォーマンスを比較することが可能です。