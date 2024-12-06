Fastly でさらにスピーディでサステナブルなWebサイトを構築するための5つのヒント

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Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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Fastly でさらにスピーディでサステナブルなWebサイトを構築するための5つのヒント

Leon Brocard

Principal Solutions Architect, Fastly

CDN &amp; デリバリーパフォーマンス

私は Fastly の Solutions Engineering チームの一員として、Fastly の柔軟なエッジコンピューティングクラウドを使用するお客様向けのソリューションを開発しています。これらのソリューションの多くは、Web パフォーマンスの向上に重点を置いています。最近サステナブルな開発目標について調査をしている際に、デジタルサステナビリティと Web パフォーマンスの強い関連性を発見し、嬉しい驚きを覚えました。

デジタルサステナビリティの資料を集めることには少々苦戦していたため、W3C Sustainable Web Design Community Group によって情報が収集され、最近になって Web Sustainability Guidelines の草案が公開されたことに感謝しています。

このガイドラインは複数の推奨事項で構成され、それぞれに番号が振られています (以下のリストの通り)。この推奨事項一つひとつについて、詳細、成功基準、メリット、例、リソースが記載されています。なかでも目を引くのは、Web パフォーマンスを大幅に向上させるための5つの推奨事項です。 

ガイドラインには、これらの推奨事項の効果を高める、以下のような提案も含まれています。 

  • 2.6 デフォルトでスムーズな軽量のエクスペリエンスを生み出す

  • 2.7 不要なアセットや過剰なアセットを避ける

  • 2.16 メディアアセットに対してサステナブルなアプローチを採用する

  • 2.18 フォントに対してサステナブルなアプローチを採用する

  • 2.26 各メジャーリリースのサイクルにパフォーマンステストを組み込む

  • 3.1 適切なテクニカル指標を特定する

  • 3.2 HTML、CSS、JavaScript を軽量化する

  • 3.7 サードパーティのサービスを厳密に評価する

  • 3.9 レンダリングをブロックするコンテンツを解消する

  • 5.27 パフォーマンス予算と環境予算を定義する

ここでは、主要な5つの推奨事項について詳しく見ていきます。

2.15 画像アセットに対してサステナブルなアプローチを取る

画像は便利なツールであり、平均的なWebサイトやアプリケーションでは通常、多くの画像が使われています。そのため、転送速度に影響を与えるデータの大部分は画像が占めています。そのため、画像のサイズを縮小し、不必要な画像の読み込みを減らすことでサステナビリティを高めることができます。

成功基準 - 画像の最適化 : 各画像に対してリサイズ、最適化、圧縮 (ブラウザ外で) を行い、画面解像度に合わせて異なるサイズの画像を提供します。

パフォーマンス上のメリット : 画像を最適化することで、HTTP リクエスト、データ転送、場合によっては物理的なレンダリングを試みる際にも、Webサイトの速度を大幅に改善できます。これらはすべて、訪問者のユーザーエクスペリエンスとアクセス速度に影響します。

Fastly のコア技術 : Fastly Image Optimizer は、画像が多用されているページの画像をエッジで変換して最適化し、ページの読み込みを高速化することで、ユーザーエクスペリエンスを犠牲にすることなくパフォーマンスを向上させます。サイトの読み込み時間が短縮され、より快適なユーザーエクスペリエンスを実現できると同時に、開発チームはより重要な作業に専念できるようになります。 

4.2 ブラウザキャッシュを最適化する

ブラウザキャッシュによって、毎回サーバーからファイルをリロードする必要がなくなり、状況によってはオフラインでもファイルを閲覧できるようになります (リバースプロキシの場合には、サーバー側の追加の計算やコンピューティングなしに即座にキャッシュ済みコンテンツへのリクエストを送信します)。そのため、サステナビリティとパフォーマンスの面でメリットが生まれます (例えば最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) が大幅に短縮されるなど)。

成功基準 - サーバーサイドキャッシュ : コンテンツ管理システム (CMS) を使用している場合は、オンザフライのサーバーサイドキャッシングを可能にする適切なプラグインをインストールします。CMS を使用していない場合は、提供されるサーバー設定ファイルを使用して、expires、bfcache、cache-control HTTP ヘッダーでファイルタイプのキャッシュの有効期限を設定および調整します。リクエストに基づいてページを生成する言語やフレームワークを使用している場合は、静的ページのレスポンスをキャッシュして、今後の訪問者向けに再利用できるようにします。

パフォーマンス上のメリット : 変更のないファイルを毎回再ダウンロードする必要がなくなり (データ転送量を削減)、サーバーサイドキャッシュにより必要なコンピューティングリソースの量が少なくて済みます (HTTP リクエストの送信が減るため)。また、キャッシュされるコンテンツを選別することで、リロードの高速化と新しいページのリクエストの必要性との間でバランスを取ることができます。データが反復リクエスト向けに保持されるため、訪問者側のレイテンシが減る可能性があります。

Fastly のコア技術 : Fastly はキャッシュを重視しています。ブラウザと Fastly の両方でキャッシュすることで強力なパフォーマンスを発揮できます。詳細とベストプラクティスについては、キャッシュの鮮度と有効期限に関するガイドをご覧ください。 

4.3 ファイルを圧縮する

どのファイルもサーバーのハードドライブ上で一定の容量を占領し、そのデータは各訪問者に転送される必要があります。これによりリソースが消費されますが、圧縮アルゴリズムを使用することで各ファイルを圧縮し、送信時の影響を抑えることができます。

成功基準 - サーバーサイドの圧縮 : CMS を使用している場合は、Brotli や GZIP など、オンザフライのサーバーサイドの圧縮を可能にする適切なプラグインをインストールします。CMS を使用していない場合は、提供されるサーバー設定ファイルを使用し、要件に合わせてパフォーマンス関連の機能を設定および調整します。

Fastly のコア技術 : アセットのロスレス圧縮により、パフォーマンスを確実に向上できます。Fastly は、キャッシュできるコンテンツもできないコンテンツも圧縮できます。詳細は、Fastly 経由で圧縮コンテンツを配信する方法に関するガイドを参照してください。 

4.7 更新頻度を訪問者のニーズに合わせる

訪問者が必要とする場合にのみサーバーからのデータ送信を行います。可能な限り、クライアントサイド/サーバーサイドのキャッシュと、クライアントサイド/ローカルのストレージを利用します。特定の頻度でデータを更新するのではなく、訪問者からの手動の更新リクエストに対応します。

成功基準 - 更新頻度 : キャッシュ、ローカルに保存されたデータ、ページの更新頻度は、訪問者のニーズに応じて定義します。

経済的メリット : キャッシュを利用することで、ネットワーク経由のデータ転送量が減少し、コストを削減できる可能性があります。

Fastly のコア技術 : Fastly でコンテンツをキャッシュするポイントとして、コンテンツをキャッシュする期間を変更できることが挙げられます。詳細については キャッシュの鮮度と有効期限に関するガイドをご覧ください。また、コンテンツに変更があった際のキャッシュの無効化については、パージに関するガイド を参照してください。  

4.10 CDN とエッジキャッシュを検討する

エッジキャッシュと CDN 配信を通じてWebサイトのトラフィックをインターネット経由で送信する方法を最適化することで、デジタルサービスのサステナブルな配信を最適化できます。

成功基準 - コンテンツ配信ネットワーク (CDN) : グローバルなオーディエンス向けにWebサイトを構築する場合は、CDN を使用することで、事前に生成された読み取り専用のリソースを迅速かつ効率的に保存して配信できます。ただしこれによってパフォーマンスを確実に向上させることができる一方で、インフラストラクチャのレイヤーが追加されることになるため、サステナビリティの面での考慮が必要です。

パフォーマンス上のメリット : 訪問者とサーバー間の距離が短縮されるため、レイテンシが少なくなります。

Fastly のコア技術 : エッジキャッシュによって高速かつパーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに配信できます。ぜひお勧めします。

Fastly と一緒に構築

Fastly とのパートナーシップを通じて、さらにスピーディでサステナブルなWebサイトを構築できます。

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