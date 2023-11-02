より高速な Web パフォーマンスを実現: データで見る、Fastly がAkamai よりも優れている理由 Lucas Olslund Akamai から Fastly に移行すると Web パフォーマンスが向上する理由をご覧ください。当社のデータによると、実際の CrUX データに基づいて、TTFB が57% 短縮、LCP が17% 短縮されています。 2025年7月17日

Fastly への移行で Webサイトを加速 Lucas Olslund コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。 2024年8月26日

最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly Lucas Olslund 最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。 2023年12月08日