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Lucas Olslund
Performance Marketing Associate, Fastly
Fastly で Performance Marketing Associate を務める Lucas Olslund は、さまざまなアプリケーションにわたる Fastly プロダクトのパフォーマンス比較を専門としています。ASU でコンピューターサイエンスの学位を取得し、Alarm.com にインターンとして勤務した際には、エンタープライズ API の開発に従事しました。ソフトウェアエンジニアリングとデータ分析の分野における経験が豊富な Lucas は現在、エッジクラウドのパフォーマンス分析と最適化に積極的に取り組んでいます。
より高速な Web パフォーマンスを実現: データで見る、Fastly がAkamai よりも優れている理由
Akamai から Fastly に移行すると Web パフォーマンスが向上する理由をご覧ください。当社のデータによると、実際の CrUX データに基づいて、TTFB が57% 短縮、LCP が17% 短縮されています。
Fastly への移行で Webサイトを加速
コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。
最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly
最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。
Fastly で TTFB を短縮して違いを実感
Fastly は最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) が Akamai の CDN よりも43%、他の CDN よりも32%短く、これは LCP とパフォーマンスの全体的な改善を意味します。