Margaret Arakawa は、ブランド構築、事業成長、収益向上において優れた実績があります。Fastly 入社前は Outreach で Chief Marketing Officer を務め、リードジェネレーションを3倍に増やし、同社がセールスエンゲージメント分野における SaaS スタートアップ企業のリーダーとしての地位を固めるのに貢献しました。また、20年以上勤めた Microsoft では同社の事業戦略や製品のプラニングおよびマーケティングをリードし、Windows やセキュリティ製品、Azure などのグローバル事業を成長へと導きました。さらに、米国にて Microsoft Surface 事業を立ち上げ、数十億ドル規模の事業へと発展させました。2020年に Margaret は SaaS 業界の女性トップ50に選ばれたほか、同業界における最も影響力のあるマーケティングリーダー50人のひとりに選出されました。

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