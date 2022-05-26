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Margaret Arakawa
最高マーケティング責任者, Fastly
Margaret Arakawa は、ブランド構築、事業成長、収益向上において優れた実績があります。Fastly 入社前は Outreach で Chief Marketing Officer を務め、リードジェネレーションを3倍に増やし、同社がセールスエンゲージメント分野における SaaS スタートアップ企業のリーダーとしての地位を固めるのに貢献しました。また、20年以上勤めた Microsoft では同社の事業戦略や製品のプラニングおよびマーケティングをリードし、Windows やセキュリティ製品、Azure などのグローバル事業を成長へと導きました。さらに、米国にて Microsoft Surface 事業を立ち上げ、数十億ドル規模の事業へと発展させました。2020年に Margaret は SaaS 業界の女性トップ50に選ばれたほか、同業界における最も影響力のあるマーケティングリーダー50人のひとりに選出されました。
成功を左右するセキュリティとスピード : Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏にインタビュー
このインタビューでは、Fastly CMO の Margaret Arakawa が、Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏と対談し、F1 チームにおいてテクノロジーとセキュリティが果たす役割や、両社が力を合わせることで、どのようにイノベーション、パフォーマンス、ファン体験の限界を押し広げることができるかについて語り合いました。
Future of web app/API security: Dept. of Know Live! | Fastly
Every Thursday in March, we hosted industry thought leaders on “The Dept. of Know Live!” Web Series to chat about trends in web app and API security. Read on to learn more about our takeaways from the series, how it resonated with our audience, and where we go from here.