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Pat Hickey
Principal Software Engineer, Fastly
Pat Hickey は Fastly の分離技術チームのプリンシパルソフトウェアエンジニアです。Fastly 入社前は、セーフティクリティカルなシステムのオペレーティングシステムとコンパイラの開発に取り組みました。
Compute で安全なサンドボックスを実現するための Cranelift の検証
先日、Fastly の WebAssembly チームと Bytecode Alliance は、WebAssembly と組み合わせることでサンドボックス型のセキュリティ機能を提供することができる、オープンソースの次世代コードジェネレーターである Cranelift に対して、厳格なセキュリティ評価を行いました。
Fastly のネイティブ WebAssembly コンパイラ & ランタイム「Lucet」を発表
本日、Fastly の WebAssembly コンパイラ兼ランタイムであるオープンソースの Lucet を発表できることを非常に喜ばしく思います。オープンソースWebAssembly は Web ブラウザがネイティブに近い速度で安全にプログラムを実行できるよう作成されたテクノロジーで、2017年初頭から4つの主要ブラウザに取り入れられています。